El logotip principal de Catorze, obra del dissenyador Ricard Marfà

Internet ens ha obert les portes a l’època de la desinformació i el titular fàcil, i ara ens dona accés a la intel·ligència artificial. Com tota nova tecnologia, planteja moltes possibilitats; i alguns riscos. La millor manera d’entendre les limitacions dels models de llenguatge com ChatGPT, que sembla que faci màgia quan t’assegura dades sobre temes que no coneixes i dels quals creus que ja no et caldrà fer recerca, és demanar-li que et parli d’un camp del coneixement del qual ets expert. Nosaltres, per celebrar que fa nou anys que existim, li hem fet una mateixa pregunta a diverses pestanyes: què és catorze.cat i per què es diu Catorze? Recollim les seves respostes, i recuperem la nostra.



1. Per l’11 de setembre de 1714



Una de les respostes que a la intel·ligència artificial li agraden més és que ens diem Catorze en referència a la caiguda de Barcelona l’11 de setembre del 1714. No és cert, però podria ser-ho.

Catorze.cat és un mitjà de comunicació digital amb seu a Catalunya, una regió del nord-est d’Espanya. Ofereix notícies i anàlisis en català, la llengua oficial de Catalunya.



El nom “Catorze” significa “14” en català. És una referència a l’11 de setembre de 1714, que és una data significativa en la història de Catalunya. Aquell dia, la ciutat de Barcelona va caure en mans de les tropes borbòniques, fet que va comportar la fi de la Guerra de Successió i la supressió de les institucions i llibertats catalanes. L’11 de setembre se celebra ara com la Diada Nacional de Catalunya, i “Catorze” serveix com a recordatori de la importància de la identitat i la cultura catalanes.





2. Pel 14 de setembre del 1714



Ben aviat comencen les aproximacions: una altra pestanya del ChatGPT assegura que ens diem així en honor del 14 de setembre del 1714, que és quan Barcelona va caure en mans de l’exèrcit borbònic. I que fem notícies de política i esport. L’excusa del coneixement limitat a fets anteriors al setembre del 2021 no li acaba de funcionar.

Ho sento, però com a model de llenguatge no tinc accés a la informació d’internet en temps real. Tanmateix, basant-me en el meu coneixement tallat el setembre de 2021, puc dir-te que “catorze.cat” és un lloc web de notícies en català amb seu a Catalunya, Espanya. El web recull notícies relacionades amb la política, la cultura, la societat i l’esport a Catalunya i als territoris de parla catalana. El nom “Catorze” (que vol dir “14” en català) és una referència a la data del 14 de setembre de 1714, quan Barcelona va caure en mans de l’exèrcit borbònic durant la Guerra de Successió.





3. Per un protagonista de La plaça del diamant, el Quatorze



No cobrim notícies ni esdeveniments, som una plataforma de creació i difusió cultural. Tampoc ens vam posar en marxa el 2010. I sí que ens encanta La plaça del Diamant, però a diferència del ChatGPT no hi recordem cap “Quatorze”.

Catorze.cat és un diari digital en llengua catalana que cobreix notícies i esdeveniments a Catalunya, Espanya i el món. Es va posar en marxa l’any 2010 i des de llavors s’ha convertit en una font d’informació popular per al públic de parla catalana. El nom “Catorze” prové de la paraula catalana “14”, que fa referència a un personatge de la famosa novel·la catalana “La plaça del Diamant” de Mercè Rodoreda. El personatge, conegut com “Quatorze” en francès, és un lluitador contra les forces franquistes durant la Guerra Civil Espanyola. El nom “Catorze” va ser escollit per homenatjar la llengua i la cultura catalanes i per retre homenatge a aquest important referent cultural.





4. Perquè el 14 està associat a la festa de La Mercè (que és el 24 de setembre)



Hi trobareu poques notícies sobre política, societat, esports i tecnologia, a Catorze. Ens agrada definir-nos com a plataforma de creació i difusió de contingut cultural, i vam néixer l’1 d’abril del 2014, o l’1/4/2014, que en català s’escriu “u/quatre/dos mil catorze”. El número 14 té molt a veure amb nosaltres; però té res a veure amb la Mercè?

Catorze.cat és un canal de notícies en línia que ofereix notícies i anàlisis sobre un ampli ventall de temes de política, societat, cultura, esports i tecnologia, entre d’altres. El web està escrit en llengua catalana i està enfocat a Catalunya i les regions de parla catalana d’Espanya.



El nom Catorze.cat significa “14” en català. El lloc web es va posar en marxa el 14 de setembre de 2010, o el 14/9/2010, que s’escriu com a “catorze/nou/dos mil deu” en català. Els fundadors de la web van triar el nom Catorze perquè els semblava enganxós i memorable, i també reflecteix el compromís de la web amb la promoció de la llengua i la cultura catalanes. A més, el número 14 té una certa transcendència cultural a Catalunya, ja que s’associa a la tradicional celebració catalana de la Mercè, que té lloc el 24 de setembre, i inclou un seguit d’actes i actuacions que s’allarguen durant diversos dies.





5. Pel segle d’or de literatura catalana



Un dels millors intents que li hem de reconèixer al ChatGPT és que ens diem així en honor al segle d’or de la literatura catalana, que va començar el segle XIV, i que treballem per preservar el ric patrimoni cultural dels Països Catalans. Llàstima que es pensi que vam néixer el 2012.

Catorze.cat és una revista digital centrada en la cultura i la identitat catalanes. Aborda un ampli ventall de temes relacionats amb la llengua, la història, la literatura, la política i la societat catalanes. La revista s’edita en català i s’adreça a lectors interessats a explorar i entendre el ric patrimoni cultural de Catalunya i de les regions de parla catalana d’Espanya i França.



El nom “Catorze” significa “catorze” en català. La revista porta el nom del segle XIV, que es considera una època daurada de la cultura catalana. Durant aquest temps, el Regne d’Aragó, que incloïa Catalunya, va viure un període de creixement econòmic i cultural. La literatura catalana va florir i la llengua catalana es va fer servir més en els documents oficials i altres materials escrits.



En batejar la revista amb aquest important període de la història de Catalunya, els fundadors de Catorze.cat han volgut remarcar la importància de preservar i promoure la cultura i la identitat catalana. La revista va ser fundada l’any 2012 per un grup de periodistes, escriptors i activistes culturals que volien crear una plataforma per promoure la cultura i la identitat catalana en l’era digital. Des d’aleshores, Catorze.cat s’ha convertit en una important font d’informació i inspiració per a aquells que estan interessats a explorar i celebrar el patrimoni cultural únic de Catalunya i les regions de parla catalana.





6. Per les “Bases de Manresa” del 1892, rebatejades com a “Manifest de les Catorze Puntualitzacions”



El document constava de 17 bases per a una Constitució Regional Catalana. Però sembla que al ChatGPT li anava millor que en fossin 14. També diu que publiquem en català, castellà i anglès, i s’equivoca. Compartim contingut cultural escrit originalment en molts idiomes, però ho fem sempre en català.

Catorze.cat és un mitjà de comunicació digital amb seu a Catalunya, Espanya, que cobreix notícies, política, cultura i esports relacionats amb els territoris de parla catalana. El lloc web publica articles, articles d’opinió i anàlisis en català, castellà i anglès.



El nom “Catorze” significa “14” en català, i fa referència a l’època daurada del segle XIV de la cultura i la literatura catalanes, coneguda com el “segle de l’esplendor” o “segle d’Ausiàs March”. El nom també fa al·lusió als catorze punts del manifest catalanista “Manifest de les Catorze Puntualitzacions” de 1892, que reclamava el reconeixement de la identitat i l’autogovern diferenciats de Catalunya. L’elecció del nom Catorze.cat reflecteix així el compromís dels mitjans de comunicació amb la promoció i la preservació de la cultura i la identitat catalana.





7. Per les 14 estacions de la creu catòl·lica, i 8. Perquè la pronuncia d’alguns sons únics del català està relacionada amb el número 14 (?)



Els motius pels quals ens diem Catorze es van allunyant a poc a poc de la realitat i de l’únic que volem ser, fer i encomanar: cultura.

Catorze.cat és un lloc web que ofereix notícies i informació sobre Catalunya, una regió del nord-est d’Espanya amb una cultura, una llengua i una història diferents. El web cobreix un ampli ventall de temes relacionats amb Catalunya, com ara política, societat, cultura i esports.



El nom “Catorze” significa “14” en català, la llengua que es parla a Catalunya. El nom fa referència a l’11 de setembre de 1714, que es coneix com la Diada Nacional de Catalunya. Aquell dia, Barcelona, capital de Catalunya, va caure en mans de les forces espanyoles i franceses, marcant la fi de la Guerra de Successió i l’inici d’un període de repressió i repressió cultural per a Catalunya.



El número 14 també té altres significats simbòlics en la cultura catalana: representa les catorze estacions de la creu del catolicisme i està associat a la pronunciació única d’alguns sons de la llengua catalana. Per tant, el nom Catorze és una picada d’ullet a la rica història, cultura i llengua de Catalunya.





9. Pels 14 punts d’Enric Prat de la Riba



La Mancomunitat es va establir el 6 d’abril del 1914, gairebé exactament 100 anys abans que nosaltres; posats a inventar, podria haver dit que és en honor seu, que ens diem Catorze.

Catorze.cat és un mitjà de comunicació digital amb seu a Catalunya, Espanya. Ofereix notícies i anàlisis sobre una varietat de temes, com ara política, cultura, esports i societat, amb especial atenció a la regió catalana.



El nom “Catorze” significa “14” en català, i fa referència als catorze punts que va presentar l’any 1913 el polític català Enric Prat de la Riba. Aquests punts pretenien servir de base per a un estatut d’autonomia català, i es consideren un document fundacional en la història del nacionalisme català.



Catorze es va fundar l’any 2015 i s’ha convertit en una font popular de notícies i anàlisis entre els catalanoparlants d’arreu del món. El seu nom reflecteix el seu compromís amb la llengua i la cultura catalanes i el seu enfocament en temes d’especial importància per al poble català.





10. Per la declaració de l’estat de guerra de Primo de Rivera el 14 de setembre de 1923



El cop d’estat de Primo de Rivera va durar del 13 al 15 de setembre de 1923. No ens anomenem Catorze en honor seu, però almenys aquesta vegada el ChatGPT no s’inventa fets històrics.

Catorze.cat és una revista digital que cobreix notícies, cultura, política i societat relacionades amb Catalunya, una regió del nord-est d’Espanya. Ofereix continguts en llengua catalana i aposta per la promoció de la cultura i la identitat catalana.



El nom “Catorze” significa “14” en català i és una referència a una data significativa de la història de Catalunya. El 14 de setembre de 1923, el dictador militar espanyol Miguel Primo de Rivera va abolir l’autogovern català i els drets lingüístics del català. Aquest esdeveniment va suposar un cop important per a l’autonomia i la identitat catalana.



Per tant, el nom Catorze és un recordatori de la lluita per l’autonomia i la identitat catalana, i un compromís per preservar i promoure la cultura i la llengua catalanes.





11. Per les detencions arbitràries a líders independentistes catalans del 14 de setembre del 2017



Ja feia uns anys que existíem, aquell 20 de setembre que el ChatGPT preferiria que fos un altre dia. Sembla que la intel·ligència artificial té una obsessió amb els catorzes de setembre.

Catorze és un lloc web de notícies i opinió en català amb seu a Barcelona, Catalunya. El lloc web cobreix un ampli ventall de temes, com ara política, cultura, esports, ciència i tecnologia, amb un enfocament en temes que afecten Catalunya i el món de parla catalana.



El nom “Catorze” significa “14” en català, i és una referència al 14 de setembre de 2017, data en què diversos alts càrrecs del govern català van ser detinguts per les autoritats espanyoles en el marc d’una repressió contra el moviment independentista de Catalunya. La data és considerada per molts catalans com un moment clau en el conflicte polític en curs entre Catalunya i Espanya.



Catorze es va posar en marxa poc després de les detencions com a resposta al que els seus fundadors van veure com una manca de cobertura equilibrada i precisa de la situació als grans mitjans. La web va guanyar ràpidament un gran nombre de seguidors i s’ha convertit en una de les fonts de notícies i anàlisis més populars a Catalunya.





12. Per les 14 regions que divideixen Catalunya, i 13. Perquè vam néixer l’any 2014



Tot i que arriba envoltada d’algunes mentides, després de molts intents la intel·ligència deixa anar una primera veritat rellevant: vam néixer l’any 2014.

Catorze.cat és un mitjà de comunicació digital amb seu a Catalunya, Espanya, que ofereix notícies i informació en llengua catalana. El nom “Catorze” significa “14” en català, i fa referència a les 14 regions que conformen el territori històric de Catalunya.



El mitjà de comunicació es va posar en marxa l’any 2014 com a resposta a la creixent demanda d’una plataforma digital que cobreixi les notícies i els esdeveniments de Catalunya des d’una perspectiva catalana. Catorze.cat cobreix un ampli ventall de temes, com ara política, cultura, societat, esports i economia.



El mitjà de comunicació s’ha convertit en una important font d’informació per als catalanoparlants tant dins de Catalunya com de l’exterior, ja que ofereix una perspectiva única dels fets que afecten la comunitat catalana. A més d’articles de notícies, Catorze.cat també publica articles d’opinió, entrevistes i contingut multimèdia, com ara vídeos i podcasts.



En conjunt, Catorze és un recurs important per a qualsevol persona interessada a entendre les dinàmiques socials, polítiques i culturals de Catalunya, i el seu nom reflecteix el seu compromís amb la promoció de la llengua i la cultura catalanes.





14. “Només sé que no sé res”



Finalment, una pestanya del ChatGPT respon l’única veritat que ha quedat demostrada: que com a intel·ligència artificial amb coneixement limitat pot fer moltes conjectures, però que no sap ben bé què és Catorze, ni per què es diu així.

Ho sento, però com a intel·ligència artificial basada en un model de llenguatge el meu tall de coneixement és el setembre de 2021 i no tinc accés a la informació actual sobre llocs web o projectes. Tanmateix, basant-me en el meu entrenament, “Catorze” podria fer referència a un lloc web o projecte amb seu a Catalunya, Espanya. La paraula “catorze” vol dir “14” en català, que podria tenir diversos significats o motius pels quals haver estat utilitzada. Podrien incloure referències culturals, fets històrics o associacions simbòliques amb el número 14 de la cultura catalana. Tanmateix, sense més informació sobre el lloc web o projecte concret, és difícil determinar el motiu exacte del nom “Catorze”.



La veritat sobre per què ens diem Catorze la va explicar Eva Piquer ara fa nou anys en aquest article: Volem ser, fer i encomanar cultura. Però ara tenim unes quantes respostes possibles més per quan ens preguntin el perquè del nom. Internet, durant aquests nou anys, ha canviat molt; però nosaltres mantenim la filosofia de fer contingut lent i a l’abast de tothom, encara que això impliqui titulars que atrauen menys clics. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tant de temps i haver-nos permès treballar des d’una llibertat absoluta. Si voleu que seguim existint, ens podeu donar suport així.