Escriure les emocions en edició on-line

Aprendrem a escrure d’una manera honesta i valenta, despullant-nos davant el full en blanc per descriure amb bellesa i sensibilitat les emocions que sentim davant la vida. Passarem pels racons més foscos de la nostra ment, per acabar rient-nos de nosaltres mateixos i arribar just allà on volem arribar: l’emoció del lector.



– Hores de curs: 11,15 hores, repartides en cinc sessions .

– Dates: els dimarts 4, 11, 18 i 25 de gener i 1 de febrer de 2022.

– Horari: de 18:00 a 20:15.

– Preu: 165 euros.



1. Envia’ns un correu a [email protected] amb aquestes dades:



– El títol del curs: “Escriure les emocions edició on-line”.

– Nom i cognoms complets.

– Número de DNI.

– Telèfon de contacte.

– Currículum breu.



Maria Climent Huguet (Amposta, 1985) és escriptora i traductora. Escriu regularment a Catorze des de 2016 i a altres portals digitals. És l’autora de Gina (L’Altra Editorial, Alfaguara, 2019), novel·la guardonada amb el Premi Setè Cel de Salt el 2020.

