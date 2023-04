«Escriure per pensar» al Priorat

Dibuix: Ignasi Blanch



Descripció



Un taller d’escriptura per aprendre a estructurar les idees per escrit, per aconseguir que un text sedueixi i convenci els lectors. En un entorn inspirador com el Priorat i amb una copa de vi a la vora, del 6 al 9 de juliol a Cal Compte redactarem textos poc o molt personals, de ficció o no, lligats o desvinculats de l’actualitat. L’objectiu és tenir coses per dir i dir-les ben dites. Treballarem amb els escrits que faran els mateixos alumnes a partir de les indicacions de la professora i la inspiració del Priorat.



Horari



Dijous, 6 de juliol

17:00 Arribada

19:00 Tast de benvinguda i presentació del curs i dels alumnes.

21:00 Sopar a Cal Compte



Divendres, 7 de juliol

9:00 Esmorzar

10:00 – 13:00 Primera sessió

14:00 Dinar a Cal Compte

17:00- 19:00 Segona sessió

20:00 Visita a un celler de Porrera

21:00 Sopar a un restaurant



Dissabte, 8 de juliol

9:00 Esmorzar

10:00- 13:00 Tercera sessió a un celler de Poboleda

14:00 Dinar a un restaurant

17:30 Quarta sessió

21:00 Sopar a Cal Compte



Diumenge, 9 de juliol

9:00 Esmorzar

10:00 Cinquena sessió

13:00 Vermut de comiat



Espai



Allotjament rural Cal Compte. Torroja del Priorat, Priorat, Tarragona

Preu



– 985€ per persona en habitació individual.

– 845€ per persona en habitació doble.

– 510€ sense estada.*



El preu inclou:

– Les sessions teòriques.

– Les entrades i els tastos als cellers.

– El dormir i els esmorzars a Cal Compte.

– Els dinars i els sopars a Cal Compte.

– Els tastos de vins.



El preu no inclou:

– Les begudes i vins extres.

– Els restaurants són opcionals i es pactarà un preu menú.

– El transport es farà en cotxes particulars.



Sense estada*:

-No inclou ni dormir, ni esmorzars, ni restaurants.



Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. No estarà garantida fins que es faci el primer pagament del 50%. Hi haurà fruita, aigua, cafè i tè entre hores.



Inscripció



Escriu un correu a hola@calcompte.com o un Whatsapp al +34 619023779 (Anna) amb aquestes dades:

– El títol del curs: “Escriure per pensar – Priorat”.

– Nom i cognoms.

– Número de DNI.

– Telèfon de contacte.

– Currículum breu (quatre línies que ens permetin saber una mica qui ets).



L’escriptora Eva Piquer



Eva Piquer (Barcelona, 1969) és escriptora i periodista cultural. Edita i dirigeix el magazín literari i de creació Catorze. Ha rebut el premi Josep Pla de novel·la i el premi Atlàntida a la millor articulista en llengua catalana. La seva última novel·la es titula Aterratge (Club Editor, febrer 2023).

Foto: David Ruano



@EvaPiquer (Twitter)

@evapiquer (Instagram)

www.facebook.com/evapiquer (Facebook)