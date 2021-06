Escriure la vida en edició on-line

Descripció



Entre el diari i el conte o la novel·la, quantes maneres tenim d’expressar el que som? En aquest taller on-line aprendrem a descriure la nostra vida escrivint tot allò que, sense ser-ho, la representa. Reflexionarem sobre com, a partir de l’experiència més personal, podem crear un text ben literari o fins i tot una ficció imaginada que ens expliqui. Descobrirem l’ús de la literatura com a paràbola d’un mateix, l’ús de la mentida o del biaix al servei de la nostra més profunda veritat.





Horaris i preu



– Hores de curs: 12 hores i mitja, repartides en cinc sessions de dues hores i mitja cadascuna.

– Dies: els dijous 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol de 2021.

– Horari: de 17:00 a 19:30.

– Preu: 190 euros.





Procés d’inscripció



1. Envia’ns un correu a [email protected] amb aquestes dades:



– El títol del curs: “Escriure la vida”.

– Nom i cognoms complets.

– Número de DNI.

– Telèfon de contacte.

– Currículum breu.



2. Rebràs una resposta, amb indicacions per confirmar el tràmit.





Muriel Villanueva



Muriel Villanueva és escriptora i, des de fa quinze anys, també professora d’escriptura. Ha publicat gairebé una trentena d’obres per a totes les edats, ha estat traduïda a diverses llengües i ha guanyat premis com el J.M. Casero, el de la Crítica dels Escriptors Valencians, el Carlemany, l’Atrapallibres i el Llibreter. Escriu poesia, contes i novel·les però fa temps que va descobrir que, faci el que faci, sempre acaba escrivint la vida.