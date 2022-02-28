Война между Россией и Украиной 2022 – Незаангажированная Правда

На момент публикации – на территории Украины, проходит уже 4-й день Военной интервенции со стороны Российской Федерации. Так называемая «военная спецоперация» в поддержку режима оккупированных ДНР и ЛНР – проходит на территории всей Украины. Это в свою очередь свидетельствует о том, что началась полномасштабная война между Россией и Украиной.

Данный материал, объективно осветит:

Причины эскалации конфликта.

Реальное положение дел на территории атакованного государства.

Разбор пропагандистских фейков.

В чем суть войны Украины и России 2022- краткая хронология

Война России и Украины 2022 – это продолжение конфликта, начатого Российской Федерацией в 2014-ом году, после проведения Европлощади, и полное непризнание её результатов.

Вплоть до начала 2022-го года – ситуация стагнировала. Однако, в начале 2022-го года, Владимир Зеленский – действующий президент Украины, выступил в Мюнхене с речью.

Данная речь, в дальнейшем была искажена и передана Российскими СМИ, с заявлением о том, что президент Украины пообещал сбросить на территории непризнанных ДНР и ЛНР «грязную ядерную бомбу».

Однако, в Мюнхенском обращении Владимира Зеленского не было такого, или схожего заявления.

На основании подобного Фейка, действующий президент РФ – Владимир Путин, принял решение о начале войны России и Украины февраль 2022.

Война с Украиной фейк или правда — основа конфликта.

Военные Действия Российской Армии на территории Украины, начались без объявления войны в 4:00 по Киевскому Времени.

Атака началась с проведения бомбардировок по военным, и стратегически важным объектам в первые часы с начала конфликта. В результате этого пострадали многие аэропорты и военные части. Имелись жертвы.

В дальнейшем, армия оккупантов из России начала осуществлять нападение в следующих направлениях:

Киев. Харьков. Чернигов. Херсон. Одесса.

При этом продолжились бомбардировки других городов по Всей Украине!

В результате действий Российской Военной интервенции был практически сровнен с землей населённый пункт «Олешки».

Ведутся обширные бомбардировки Харькова, не прекращающиеся с 24 февраля.

Осуществляются боевые действия в районе Донецкой области.

Есть большое количество пострадавших среди мирных жителей.

Украина что происходит на самом деле – список военных преступлений.

Несмотря на сохранение объективности данного материала, силами Российских оккупантов, были нарушены нормы международного права. В частности, за последние 4-о суток:

Были обстрелы машин скорой помощи, со знаком красного Креста. Был разбомблен детский дом. Был нанесен ракетный удар по многоэтажному дому в Киеве. Практически полностью уничтожен центр города Чернигов на севере. И прочие зверства, которые можно узнать, прочитав война с Украиной 2022 последние новости.

Что важно понимать:

Заявления о том, война между Россией и Украиной 2022 это правда. Российские СМИ упорно замалчивают все зверства, совершаемые Российскими солдатами.

Также, Российская сторона скрывает цифры потерь, и реальную военную обстановку. Вместо этого, оттуда доносятся политические лозунги, распыляющие трезвомыслящих граждан, и разжигающие межнациональную рознь.

Таким образом, Россия не только начала Войну на Украине, но и сама нарушает собственный Уголовный кодекс. В частности статью 282.

Что происходит на Украине сегодня с Россией

Несмотря на агрессивные действия со стороны Армии России, необходимо понимать, что происходит на Украине сегодня с Россией. Несмотря на атаку Войск, Украинские солдаты, мирное население и ополчение объединились ради защиты своей страны.

При всех усилиях, все областные центры и ключевые города остались под контролем защитников родины. Российские потери в войне с Украиной 2022 судя по новостям, превысили 5.5 тысяч среди солдат.

В дополнение к военным действиям, Силы Российской Федерации оказывают: