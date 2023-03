Mia, la mona per als petits científics

Foto: UB



Torna la Pasqua i la Universitat de Barcelona i el Gremi de Pastisseria de Barcelona donen una idea a tots els padrins: regalar la Mia, una nena científica que cada any es vestirà d’una disciplina diferent. Estrenada com a geòloga i envoltada de cristalls gegants de quars, enguany ve acompanyada d’un codi QR de xocolata perquè els infants, abans de menjar-se’l, puguin entrar a un web sobre geologia i conèixer alguns dels conceptes més importants d’aquesta disciplina. Amb textos senzills, il·lustracions i altres recursos, els més petits descobriran per a què serveix, com s’aplica o què seria de nosaltres sense ella.



L’objectiu és clar: promoure i divulgar la ciència, i despertar les vocacions científiques entre els infants. La delegada del rector per a la divulgació científica, Gemma Marfany, diu que és tracta de regalar «plaer físic i plaer intel·lectual». La professora de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB i impulsora del projecte, Meritxell Aulinas, ha dit que: «Aquesta ciència fonamental, que s’ocupa de l’estudi de la Terra, és probablement una de les més desconegudes, tot i que les aplicacions en el nostre dia a dia són molt nombroses. Amb l’objectiu de fomentar l’interès per la geologia entre els més joves (i no tan joves) d’una forma lúdica i amena, va néixer aquest projecte tan llaminer». El president del Gremi, Antoni Bellart, ha assegurat que quan la UB els va fer la proposta es van sumar ràpidament al projecte. «Fa molts anys que els pastissers repetim personatges de superherois i princeses a les mones artesanals, i considerem un encert introduir un personatge que pot inspirar nenes i nens per ser científiques i científics. Aquesta és només una primera edició, però confiem que la Mia es guanyarà un lloc a les pastisseries i en l’imaginari infantil». Aquí podeu veure totes les pastisseries de Catalunya on la podeu comprar.