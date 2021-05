Et vull donar les gràcies per les cançons

que quan era petit jo cantava

assegut a darrere el Renault 12,

escoltant les melodies sense saber què deien.

Jo juraria que a mi em van fer

amb la música de fons del Desire,

i no soc l’únic, ja ho sé,

però m’és igual, vull agrair-te que un dia et posessis a escriure.

Reinventant-te constantment

buscaves noves formes d’emocionar-nos

i tot això ho has acabat patint.

Però tu què t’esperaves? Ets només un home!

M’imaginava tocant amb tu,

que potser ens coneixíem i m’ensenyaves.

Eren somnis de nen petit

quan encara no sabia ni què em trobaria.

Vas ser el mag de les emocions,

ple de contradiccions i dubtes.

Va ser el blanc de les raons:

aquesta societat no vol rebel·lions.

Ets tan fàcil de criticar,

però tu has sigut més llest que una fura

amagant-te o mostrant-te

o canviant el que volies, segons convenia.

T’agraeixo aquests acords tan copiats i tan bonics.

T’agraeixo les cançons que m’han arribat a dins.

T’agraeixo aquestes veus que tothom ja ha cantat.

T’agraeixo tot l’esforç per canviar la societat.