Foto: Elisabet Mateu

L’1 d’abril Gemma Humet publicarà el seu nou disc, Rere tot aquest fum (Satélite K), en què reflexionarà sobre les incoherències d’estimar. Us n’avancem una cançó amb el videoclip dirigit per Guillem Albà.







Com vols que et parli jo de l’amor?

Si no et sé estimar.

Ja no sé estimar.

Estic muda.

Em molestes.

Et necessito,

però d’amor no te’n puc parlar.

Com vols que et parli de la distància?

Si no puc suportar,

només el recordar:

la teva mirada,

el meu cos nu.

He de saltar al buit amb tu.