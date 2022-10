L’11 de novembre Bruce Springsteen publica Only The Strong Survive, un disc on versiona clàssics del soul acompanyat de l’E Street Band. N’ha avançat les cançons “Do I Love You (Indeed I Do)”, de Frank Wilson, “Nightshift”, dels Commodores i aquesta “Don’t Play That Song”, escrita per Ahmet Ertegun i Betty Nelson, que va gravar per primera vegada Ben E. King el 1962 i que va popularitzar Aretha Franklin. L’escoltem.



Yeah, c’mon let’s get the band on

Don’t play that song for me

Though it brings back sweet memories

Of the days that I once knew

Of the days I spent with you

Oh no, don’t you let it play

It fills my heart with pain

Please, stop it right away

‘Cause I remember just what it’d say

Well, it said (darlin’ I love you)

Oh, you know that you lied (darlin’ I love you)

Oh, you know that you lied (darlin’ I love you)

Darlin’, you know that you lied (you lied)

You lied (you lied)

You lied, lied, lied, lied

I remember on our first date

You kissed me then you walked away

You were only seventeen

I never thought you’d act so mean

But you told me that you loved me

And you told me that you cared

You said you’d go with me darlin’

Oh, anytime anywhere

But, darlin’ you lied (darlin’ I love you)

Oh, darlin’ you lied (darlin’ I love you)

Yeah, darlin’ you lied (darlin’ I love you)

Oh, you know that you lied

(You lied, you lied)

Lied, lied, lied, lied

I remember those summer nights down by the shore

As the band played with you in my arms

And we moved across that floor

Then darlin’ you went away

Well all I’ve got to say is

I don’t care if you lied

Let’s dance

But, darlin’ you lied (darlin’ I love you)

Oh, darlin’ you lied (darlin’ I love you)

Yeah, darlin’ you lied (darlin’ I love you)

Oh, darlin’ you lied (you lied)

You lied (you lied)

You lied, lied, lied, lied

(Darlin’ I love you)

Oh, darlin’ you lied (darlin’ I love you)

Oh, darlin’ you lied (darlin’ I love you)

Oh, darlin’ you lied (you lied)

You lied (you lied)

You lied, lied, lied, lied

(Darlin’ I love you)

You know that you lied (darlin’ I love you)

Yeah, darlin’ you lied (darlin’ I love you)

Oh, darlin you lied (you lied)

You lied (you lied)

You lied, lied, lied, lied

(Darlin’ I love you)

(Darlin’ I love you)

(Darlin’ I love you)