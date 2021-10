L’hymne à l’amour

Le ciel bleu sur nous peut s’effondrer

Et la terre peut bien s’écrouler

Peu m’importe si tu m’aimes

Je me fous du monde entier



Tant qu’l’amour inond’ra mes matins

Tant que mon corps frémira sous tes mains

Peu m’importe les problèmes

Mon amour puisque tu m’aimes



J’irais jusqu’au bout du monde

Je me ferais teindre en blonde

Si tu me le demandais

J’irais décrocher la lune

J’irais voler la fortune

Si tu me le demandais



Je renierais ma patrie

Je renierais mes amis

Si tu me le demandais

On peut bien rire de moi

Je ferais n’importe quoi

Si tu me le demandais



Si un jour la vie t’arrache à moi

Si tu meurs que tu sois loin de moi

Peu m’importe si tu m’aimes

Car moi je mourrais aussi



Nous aurons pour nous l’éternité

Dans le bleu de toute l’immensité

Dans le ciel plus de problèmes

Mon amour crois-tu qu’on s’aime

Dieu réunit ceux qui s’aiment