Un missatge d’algú que no conec

diu que fa temps que mor

per veure’ns un moment,

que com ho tinc demà a la tarda

per quedar a algun bar de Gràcia.

Un petó, Judit.

I de cop s’atura tot,

noto que em rebenta el cor,

i l’endemà et trobo a la barra,

tal i com et recordava, estàs igual,

doncs tu has millorat.

I tontament passem la tarda

explicant-nos mil batalles

i entre birres em dius d’anar a sopar.

Jo només penso:

no em miris així,

que m’explota el cap.

Que saps que em moria per tu,

i per viure junts

les coses tontes i subtils,

i alguna bomba del destí, junts.

I no sé com, però som a taula,

amb el vi que t’agradava,

i deixes caure que et vas equivocar,

que saps molt bé que és massa tard,

i no pretens trobar-me allà,

però simplement, m’ho volies explicar,

i em busques una mà.

No em miris així,

no em miris així,

que m’explota el cap.

Que saps que em moria per tu,

i per viure junts

les coses tontes i subtils,

i alguna bomba del destí, junts.

I se m’escapa aquell petó

que no sabia que et guardava

i l’abraçada ens porta a casa.

Que baixi algú i ho aturi ara.



Para, para, que et juro que no puc,

et juro que no vull

tornar a oblidar-te.

Que et juro que no puc,

et juro que no vull

tornar a oblidar-te.

No em miris així,

no em miris així,

que m’explota el cap.

Que saps que em moria per tu,

i per viure junts

les coses tontes i subtils,

i alguna bomba del destí, junts.

Jo, mai, mai he pensat que seria més feliç amb tu al meu costat.





Avui l’Albert arriba a l’hora,

em dona el cava

i el poso en fred.

I arriben l’Hèctor i la Clara

porten la nena

adormida en el cotxet.

I obro la porta a la Judit.

Avui vens sola,

m’encanta el teu vestit.

I va arribant tota la colla,

quan són a taula

trec el sopar.

Un menjar exquisit,

vull provar aquest vi,

qui vol cafè?,

hi ha gintònics també.

i juguem al joc d’aquelles nits d’estiu,

no parleu tan fort que la nena dorm.

I l’Hèctor diu:

Jo mai mai he desitjat fer un petó a la Judit

i afegeix:

Jo mai mai he desitjat que deixés el seu marit.

Tothom em mira i ningú beu.

I aquell dard emmetzinat

se m’ha clavat al cor

i ho reconec

i faig un glop.

I veig que tots riuen de cop,

però la Judit aixeca el got

em mira i em diu:

Jo mai mai no he pensat

que seria més feliç al teu costat,

Jo mai mai no he pensat

que seria més feliç al teu costat.

I jo em congelo i ella beu.