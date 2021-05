La cantant Patti LaBelle va néixer a Philadelphia el 24 de maig de 1944. Va començar la seva carrera als anys 60 del segle XX amb Patti LaBelle and the Bluebelles, el grup que, posteriorment, es va dir Labelle i va publicar aquesta cançó.

Hey Sister, Go Sister, Soul Sister, Go Sister

Hey Sister, Go Sister, Soul Sister, Go Sister

He met Marmalade down in Old New Orleans

Struttin’ her stuff on the street

She said “Hello, Hey Joe,

you wanna give it a go?” Mmm, Mmm.

Itchi Gitchi Ya Ya Da Da

Itchi Gitchi Ya Ya Here

Mocha-choca-lata Ya Ya

Creole Lady Marmalade

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?

Voulez-vous coucher avec moi?

He sat in her boudoir while she freshened up

The boy drank all her magnolia-wine

On the black satin sheets oh I swear he started to freak

Itchi Gitchi Ya Ya Da Da

Itchi Gitchi Ya Ya Here

Mocha-choca-lata Ya Ya

Creole Lady Marmalade

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?

Voulez-vous coucher avec moi?

Hey, Hey, Hey

Touching her skin feelin’ silky smooth

The colour of cafe au lait

Made the savage beast inside

Roar until it cried,

More, More, More

Now he’s back home doing 9 to 5

Living his grey flannel life

But when he turns off to sleep

Old memories creep,

More, More, More

Itchi Gitchi Ya Ya Da Da Da

Itchi Gitchi Ya Ya here

Mocha-choco-lata Ya Ya

Creole Lady Marmalade

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?

Voulez-vous coucher avec moi?

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?

Creole Lady Marmalade.

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?

Voulez-vous coucher avec moi?

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?

Voulez-vous coucher avec moi?

Itchi Gitchi Ya Ya Da Da

Itchi Gitchi Ya Ya Here

Mocha-choco-lata Ya Ya…





El 2001, les cantants Mýa, Christina Aguilera, Pink i Lil’ Kim (amb la col·laboració de Missy Elliott) van gravar una nova versió de Lady Marmalade, amb la lletra adaptada, per a la banda sonora de la pel·lícula Moulin Rouge, dirigida per Baz Luhrmann.