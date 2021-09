Una de les protagonistes musicals dels premis Goya 2019 va ser Rosalía que, acompanyada del Cor Jove de l’Orfeó Català, va interpretar Me quedo contigo, de Los Chungitos. Tornem a aquell dia per escoltar la seva versió, i, de pas, l’original, de Los Chunguitos, i dues versions més: la que en van fer Manu Chao i Antonio Vega.







Si me das a elegir

entre tú y la riqueza,

con esa grandeza que lleva consigo,

ay amor, me quedo contigo.



Si me das a elegir

entre tú y la gloria,

(de aquella bella historia de mí)

pa que hable la historia de mí,

por los siglos, ay amor, me quedo contigo.



Me he enamorado,

y te quiero y te quiero,

solo deseo estar a tu lado,

soñar con tus ojos,

besarte los labios,

sentirme en tus brazos

que soy muy feliz.



Si me das a elegir,

entre tú y ese cielo,

donde libre es el vuelo,

para ir a otros nidos,

ay amor, me quedo contigo.



Si me das a elegir,

entre tú y mis ideas,

que yo sin ellas

soy un hombre perdido,

ay amor, me quedo contigo.



Me he enamorado,

y te quiero y te quiero,

solo deseo estar a tu lado,

soñar con tus ojos,

besarte los labios,

sentirme en tus brazos

que soy muy feliz.



Sentirme en tus brazos

que soy muy feliz.