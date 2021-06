Música per als vespres d’estiu

Carlota Flâneur Foto: Sílvia Poch

Catorze recomana la nova edició d’Els Vespres de la UB, el cicle de concerts a la fresca que organitza la Universitat de Barcelona. En aquesta ocasió es traslladen a la Finca Pedro i Pons i seran els dies 13, 15, 20 i 22 de juliol a les 20 h.

Amb l’estiu, tornen Els Vespres de la UB, que arriben a la setzena edició amb el mateix compromís amb les propostes musicals més personals de l’escena emergent de casa nostra i un nou entorn, el de la Finca Pedro Pons de Vallvidrera. Durant dos dimarts i dos dijous de juliol, Els Vespres serviran d’escenari per a Carlota Flâneur (13 de juliol), Bikôkô (15 de juliol), Marialluïsa (20 de juliol) i Kiwis (22 de juliol). Els concerts començaran a les 20 h, però es podrà accedir a la finca des de les 18:30 h i hi haurà música a càrrec de Sin Sync DJs, un col·lectiu que investiga sobre les noves identitats des d’una perspectiva feminista i no hegemònica. Per accedir als concerts és imprescindible reservar una de les dues modalitats d’entrada (concert i consumició gràcies a Moritz i Caravan Made). Les podeu consultar i reservar al web.

Què: Els Vespres de la UB.

On: a la Finca Pedro Pons (Av. de Vallvidrera, 25).

Quan: 13, 15, 20 i 22 de juliol a les 20 h.

Més informació.