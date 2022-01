Na nena (tornada a Menorca) és una cançó escrita per Gumersind Riera i musicada per Jose Luis Ortega Monasterio. L’escoltem interpretada, d’una banda, pel grup d’havaneres Port Bo, i per altra, per Sílvia Pérez Cruz i el pianista Marco Mezquida, que la van gravar al disc MA. Live in Tokyo. Mezquida ens explica: “És una cançó que m’ha acompanyat des de sempre, i la Sílvia la coneixia perquè el seu pare la cantava a Calella de Palafrugell. Amb la Sílvia solíem fer això: si anàvem a Galícia, tocàvem una cançó típica d’allà, o si anàvem a Mallorca, també. Jo soc menorquí, i tenia ganes de fer l’ullet a Menorca des de l’altra banda del món. Quan vam anar a gravar el disc al Japó vam fer una versió molt sentida perquè, a més, entre el públic hi havia una amiga meva de la infantesa”.







Jo voldria tornar a Menorca, sa blanca Menorca,

i tornar a sentir sa cançó de la mar i des vent.

Veure, de nou, com es sol tan brillant i tan càlid

damunt ses aigües tranquil·les es mor dolçament.



Jo voldria tornar a Menorca, sa meva Menorca,

i tenir-te entre els braços sentint com batega es teu cor,

veure els teus ulls lluminosos humits d’enyorança,

ses teves mans delicades i es teus cabells d’or.



Serà una nit, serà una nit, plena de llum, d’il·lusió,

tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d’emoció.

I quan senti que tu em ralles, que tu ralles molt suaument,

sentiré dins del cor sa paraula del mar i des vent.



Serà una nit, serà una nit, plena de llum, d’il·lusió,

tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d’emoció.

I quan senti que tu em ralles, que tu em ralles molt suaument,

sentiré dins del cor sa paraula de la mar i des vent.



Serà una nit, serà una nit, plena de llum, d’il·lusió,

tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d’emoció.

I quan senti que tu em ralles, que tu em ralles molt suaument,

sentiré dins del cor sa paraula de la mar i des vent.