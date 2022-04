“La gran bogeria és veure la vida com és, i no com ho hauria de ser”. El que seria un dels mestres de la chanson va néixer el 8 d’abril de 1929 a Schaerbeek (Bèlgica) i va morir el 9 d’octubre del 1978 a Bobigny (França), quan encara no n’havia fet 50, d’una embòlia pulmonar provocada per un càncer de pulmó. Recordem el cantant belga escoltant Ne me quitte pas en la versió original i en la versió catalana (bastant lliure) feta per Josep Maria Espinàs i interpretada per Mercè Madolell.







Ne me quitte pas

Il faut oublier

Tout peut s’oublier

Qui s’enfuit déjà

Oublier le temps

Des malentendus

Et le temps perdu

A savoir comment

Oublier ces heures

Qui tuaient parfois

A coups de pourquoi

Le cœur du bonheur

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas



Moi je t’offrirai

Des perles de pluie

Venues de pays

Où il ne pleut pas

Je creuserai la terre

Jusqu’après ma mort

Pour couvrir ton corps

D’or et de lumière

Je ferai un domaine

Où l’amour sera roi

Où l’amour sera loi

Où tu seras reine

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas



Ne me quitte pas

Je t’inventerai

Des mots insensés

Que tu comprendras

Je te parlerai

De ces amants-là

Qui ont vu deux fois

Leurs cœurs s’embraser

Je te raconterai

L’histoire de ce roi

Mort de n’avoir pas

Pu te rencontrer

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas



On a vu souvent

Rejaillir le feu

D’un ancien volcan

Qu’on croyait trop vieux

Il est paraît-il

Des terres brûlées

Donnant plus de blé

Qu’un meilleur avril

Et quand vient le soir

Pour qu’un ciel flamboie

Le rouge et le noir

Ne s’épousent-ils pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas



Ne me quitte pas

Je ne vais plus pleurer

Je ne vais plus parler

Je me cacherai là

A te regarder

Danser et sourire

Et à t’écouter

Chanter et puis rire

Laisse-moi devenir

L’ombre de ton ombre

L’ombre de ta main

L’ombre de ton chien

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas

Ne me quitte pas.







No te’n vagis pas,

podem oblidar,

cal saber oblidar

i pensar en demà.

Oblidar els moments

tan desavinguts

i aquell temps perdut

tan inútilment.

Oblidar el passat

i ofegar el record

perquè torni al cor

la felicitat.



No te’n vagis pas.

Jo t’oferiré

flors del paradís,

tretes d’un país

que només jo sé.

I treballaré

sense cap repòs

per cobrir el teu cos

d’or de bon joier.

Et faré un racó,

l’amor serà llei,

l’amor serà rei

i tu emperador.



No te’n vagis pas.

Jo m’inventaré

mots sense sentit

que tu comprendràs

i et parlaré

d’aquells dos amants,

que en unir les mans,

no es poden desfer.

I d’aquells ulls tan clars

de mirar tan trist

perquè encara mai no t’havien vist.



No te’n vagis pas.

Sabem que sovint

el foc ha brollat

de l’antic volcà

que es veia apagat

i ha cregut tothom

que en el camp cremat

no podia ser que creixés nou blat.

Però no has vist amb goig

que quan ve el ponent

el negre i el roig

regnen juntament?



No te’n vagis pas.

Ja no vull plorar,

ja no vull parlar,

jo m’amagaré

i et contemplaré

somriure i dansar.

I t’escoltaré

riure i cantar.

Deixa’m ara ser

l’ombra del teu pas,

l’ombra del teu front,

l’ombra del teu món.

No te’n vagis pas.



Foto: Fotocollectie Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO)