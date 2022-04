Nino Rota i El Padrí

Giovanni Rota Rinaldi, conegut com a Nino Rota, va néixer a Milà el 3 de desembre de 1911 i va morir a Roma el 10 d’abril de 1979. Va ser un compositor italià conegut i reconegut, sobretot, per les seves bandes sonores per a pel·lícules de directors com Federico Fellini, Luchino Visconti i Franco Zefirelli. La seva composició més recordada és la música per a The Godfather (El Padrí), dirigida per Francis Ford Coppola i protagonitzada per Marlon Brando i Al Pacino. Recordem el compositor italià escoltant el tema principal d’aquesta pel·lícula.





Foto: Facebook Nino Rota