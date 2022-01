Escolta, nit de Reis. Nit de Reis.

Escolta, nit de Reis. Nit de Reis.



Notes que l’abric se’t fa petit.

Sents com els pulmons volen sentir

el fred intens d’aquesta nit.



Vols curar per sempre el descosit.

Fer saltar les grapes del neguit

que t’acompanya fins al llit.



Fa tant de temps,

fa tant de temps que els teus intents

de fer-te creure que estàs bé

es perden sols entre la gent.



Però avui ho sents,

avui ho sents, com quan de nens

fèiem vaixells amb un paper

que abandonàvem convençuts

que eren eterns.



Escolta, nit de Reis. Nit de Reis.

Escolta, nit de Reis. Nit de Reis.



Quan tanques els ulls tornen els crits

i els records que sempre van vestits

d’aquest blanc que sembla gris.



Però una veu et crida d’imprevist

i un calfred s’escola per l’abric.

He somiat tant tenir-te aquí.



Fa tant de temps,

fa tant de temps que els teus intents

de fer-te creure que estàs bé

es perden sols entre la gent.



Però avui ho sents,

avui ho sents, com quan de nens

fèiem vaixells amb un paper

que abandonàvem convençuts

que eren eterns.



Escolta, nit de Reis. Nit de Reis.

Escolta, nit de Reis. Nit de Reis.



Escolta, nit de Reis. Nit de Reis.

Escolta, nit de Reis. Nit de Reis.



Foto: fabcom