The Tyets, el grup format per Oriol de Ramon i Xavier Coca, ha publicat el disc Èpic solete. Hi trobem cançons com Coti x coti, o Olívia, que l’Oriol va escriure en saber que la seva germana estava embarassada: “La Clara, la meva germana, i el Marc, el meu cunyat, van reunir tota la nostra família al festival Embassa’t de Sabadell. Ens van dir que ens havien de dir una cosa, i ens van donar un sobre. Em pensava que era que es casaven i no: era que seríem un més a la família, que tindrien un fill o una filla. Ens ho van dir abans del concert del Pau Vallvé, i com que ell ja fa plorar de per si, imagineu-vos l’escena: va ser màgica.”





I en aquell festival que tant ens agrada,

dels que tenen food trucks amb llumetes penjades,

que organitza el cunyat i ens regala entrades,

que hi toca Pau Vallvé i propostes rares.



Va i ma germana d’imprevista

treu un sobret amb una pista,

un dibuixet que ens fa ser avis i tiets.



I ens vam passar el concert plorant, Olívia,

quin moment tan bonic i estrany, Olívia,

pensava que es casaven va i ens diuen

que serem una més de la família.



I ens vam passar el concert plorant, Olívia,

quin moment tan bonic i estrany, Olívia,

pensava que es casaven va i ens diuen

que serem una més a la família.



I just el mateix any que va marxar l’avi,

surt una panxeta i els papes són avis,

d’això va la vida, tot és momentani,

gaudeix de cada dia que va massa ràpid.



I no sé com ets, Olívia,

però ja t’estimem una mica,

jo que he vist la Clara de petita

i apareixes tu.



I ens vam passar el concert plorant, Olívia,

quin moment tan bonic i estrany, Olívia,

pensava que es casaven va i ens diuen

que serem una més a la família.



I a sobre va tocar Buguenvíl·lies

i jo em sentia el protagonista,

avui l’únic que vull és veure’t, Olívia,

sempre seràs la gran de la nova família.



Va i ma germana d’imprevista

treu un sobret amb una pista,

un dibuixet que ens fa ser avis i tiets.



I ens vam passar el concert plorant, Olívia,

quin moment tan bonic i estrany, Olívia,

pensava que es casaven va i ens diuen

que serem una més de la família.





Buguenvíl·lies, la cançó de Pau Vallvé que cita la lletra:

¿Ens veurem sovint

o serem antics alumnes

que es saluden pel carrer

però quan no els veuen dissimulen?



¿I podrem saber ser amics

i inclús riure’ns del que érem

o hi haurà per sempre un cert recel

o una petita esquerda?



¿Ens coneixerem les filles

o ni sabré amb qui vius?

¿I veuré sovint el Henry

o si han florit les buguenvíl·lies?



¿Això nostre acaba aquí

o farem gelats de menta?

¿Això nostre acaba aquí

o mutarà i serà per sempre?