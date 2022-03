Palabras para Julia (per Rosalía)

El novembre del 2016, a l’estudi Toresky de Ràdio Barcelona es va presentar el llibre solidari Vull tot això (Angle Editorial), fet a partir del poema Quiero todo esto, de José Agustín Goytisolo. A la presentació, Rosalía va interpretar Palabras para Julia, el poema que va musicar Paco Ibáñez.







Tú no puedes volver atrás

porque la vida ya te empuja

como un aullido interminable.



Hija mía es mejor vivir

con la alegría de los hombres

que llorar ante el muro ciego.



Pero tú siempre acuérdate

de lo que un día yo escribí

pensando en ti como ahora pienso.



La vida es bella, ya verás,

como a pesar de los pesares,

tendrás amigos, tendrás amor.



Un hombre solo, una mujer

así tomados, de uno en uno

son como polvo, no son nada.



Pero tú siempre acuérdate

de lo que un día yo escribí

pensando en ti como ahora pienso.



Nunca te entregues ni te apartes

junto al camino, nunca digas

no puedo más y aquí me quedo.



La vida es bella, tú verás

como a pesar de los pesares

tendrás amor, tendrás amigos.



Pero tú siempre acuérdate

de lo que un día yo escribí

pensando en ti como ahora pienso.