Quatre vespres de música

Maria Hein participarà a la nova edició dels Vespres d'Hivern

Catorze recomana els concerts del cicle Els Vespres d’Hivern, que tindran lloc els divendres de febrer de 2022 a les vuit del vespre al Paranimf de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. Els concerts són gratuïts, però cal reservar entrades través del web.

Els Vespres d’Hivern, el cicle que programa la Universitat de Barcelona, dona visibilitat a artistes i propostes emergents del panorama musical de casa nostra. En aquesta setena edició proposa aquestes quatre cites:

4 de febrer: Flamenco Queer

Agafant com a punt de partida la identitat tradicional, reivindiquen la inclusivitat del flamenc i recorden que, a començaments del segle xxi, la comunitat queer, transvestida i flamenca va confluir als barris del Raval i el Poble-sec. Les invitacions per a aquest concert estaran disponibles a partir del 20 de gener.

11 de febrer: Brigid Mae Power

La pintora i cantautora irlandesa, resident a Londres, presenta el seu tercer àlbum, Head above the water, acompanyada del multiinstrumentista Peter Broderick, productor del disc. Les invitacions per a aquest concert estaran disponibles a partir del 27 de gener.

18 de febrer: Maria Hein

La jove de Felanitx debuta amb Continent i contingut (Hidden Track Records): deu cançons en les quals acumula pensaments, problemes, dubtes i certeses, com una tassa que ha començat a sobreeixir i necessita deixar córrer l’aigua. Les invitacions per a aquest concert estaran disponibles a partir del 3 de febrer.

25 de febrer: Nil Ciuró

Pianista, compositor i productor que fusiona el minimalisme, la música contemporània i l’experimentació. Celebra la publicació del corprenedor Oversoul, editat pel segell suec 1631 Recordings. Les invitacions per a aquest concert estaran disponibles a partir del 10 de febrer.

Què: Els Vespres d’Hivern.

On: al Paranimf de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585).

Quan: els divendres 4, 11, 18 i 25 de febrer de 2022.

