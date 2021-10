Schubert i Txaikovski al Paranimf

Foto: Universitat de Barcelona

Catorze recomana el Concert inaugural del XXXIV Cicle de Música a la Universitat, a càrrec de l’Orquestra de la Universitat de Barcelona i que tindrà lloc el dijous 21 d’octubre, a les 20 h, al Paranimf de l’Edifici Històric. L’accés és lliure i gratuït amb invitació (es poden reservar en aquest enllaç).

Després de la llarga aturada imposada per la pandèmia torna el Cicle de Música a la Universitat. El concert d’obertura el realitzarà l’Orquestra de la Universitat de Barcelona (OUB), sota la direcció de Carles Gumí, una formació que des de la seva creació el 2002, està formada majoritàriament per estudiants, professors i antics alumnes de la Universitat de Barcelona i ha realitzat actuacions en ubicacions tan emblemàtiques com l’Auditori de Barcelona, l’auditori de Saragossa o el Gran Teatre del Liceu. El seu repertori és ampli, i abasta obres des del barroc fins l’estrena d’obres d’autors actuals.

El programa del concert inaugural inclou la Simfonia en Si menor D759 «Inacabada», de Franz Schubert (1797-1828); i la Fantasia-obertura «Romeu i Julieta» de Piotr Ílitx Txaikovski (1840-1893).

Què: Concert inaugural del XXXIV Cicle de Música a la Universitat.

On: al Paranimf de l’Edifici Històric.

Quan: el dijous 21 d’octubre, a les 20 h.

Més informació.