El primer disc d’Albert Pla (Sabadell, 1966) es va publicar l’octubre del 1989 i portava per títol una disculpa: Ho sento molt. N’escoltem La sequia i Albert, la cançó amb què Sílvia Pérez Cruz i Refree van versionar tres temes d’aquest àlbum: Papa jo vull ser torero, La sequia i La platja.







Tens paper de vàter enganxat al cul,

de l’última cagada tens caca entre les cames,

tens sang incrustada entre els cabells del cony,

menstruació coagulada, tens regla entre les cames.

I ho sento molt i ho sento molt i ho sento molt,

però haurem de resigna’n-se a no poder renta’n-se.



Hi ha sequia,

hi ha sequia a la comarca,

un tràgic racionament d’aigua,

i els porcs moren a les granjes

i els iaios se’ns deshidraten,

s’empastifen les sabates de ciment per les aceres

i ara haurem de resigna’n-se

a sofrir la cara bruta de l’amor,

i ho sento molt i ho sento molt i ho sento molt.



Però potser ara sabràs que jo t’estimo igual,

pulcrament perfumada o tinguis pus entre les cames.

Necessito tant el teu cos com tu el meu,

som com dos cagaradetes,

tu i jo som com cul i merda

i ho sento molt i ho sento molt i ho sento molt,

però així són i estan les coses,

un dia fresques i un dia seques.



Hi ha sequia,

hi ha sequia a la comarca,

hi ha amors que són com vàters,

embussats per falta d’aigua,

vine, abraça’t i ara acosta’t,

i obrim entre els dos la tapa,

mira al fondo de la tassa,

mira al fondo hi ha una caca,

la gran cagada de l’amor.