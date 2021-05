El disc Ben endins va ser enregistrat en directe a la Sala Zeleste –avui, la Sala Razzmatazz– el 21 i 22 de febrer del 1991 i va ser publicat el 10 de maig del mateix any. A part de les cançons gravades en directe, també n’hi havia 5 inèdites d’estudi. En total, un doble LP de 19 temes que va marcar un abans i un després en la trajectòria de Sopa de Cabra, amb clàssics com El boig de la ciutat, L’Empordà, Mai trobaràs, No tinguis pressa, Sota una estrella, Tot queda igual i la que han tornat a gravat per celebrar aquestes tres dècades: Si et quedes amb mi. Una nova versió que compta amb la col·laboració de Joan Dausà, Alguer Miquel, Suu, Santi Balmes, Judit Neddermann i Beth. Us convidem a escoltar-la, i també n’escoltem l’original.





Més lluny de les muntanyes

jo vull trobar un racó

per viure sense pressa

i ser l’ombra del teu cos.



Si et quedes, si et quedes amb mi.



No et puc donar riquesa,

no puc donar-t’ho tot.

Puc ser el teu llarg viatge,

puc ser la llum del sol.



Si et quedes, si et quedes amb mi.



Quan estiguis cansada

jo et donaré repòs.

Quan res no vulguis veure

t’ompliré els ulls de flors.



De dia quan despertis

vull estar al teu cantó,

vull tenir les mans buides

per prendre el teu amor.



Quan se’t tanquin les portes

jo t’obriré el balcó,

quan creguis que estàs sola

podràs cridar el meu nom.



Si et quedes amb, si et quedes amb mi.



No vull guanyar cap guerra,

no vull ser el teu heroi,

no vull fer cap promesa,

no vull entendre el món.



Despunta les banderes

i fes-ne un gran llençol,

per sobre les fronteres

podràs sentir-me a prop.



Més lluny de les muntanyes

hi haurà d’haver algun lloc

per viure sense pressa

i ser l’ombra del teu cos.



Si et quedes, si et quedes amb mi.

Si et quedes, si et quedes amb mi.