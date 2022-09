Víctor Jara va néixer el 28 de setembre del 1932 a Chillán Viejo (Xile) i va morir assassinat el 15 de setembre del 1973 a Santiago de Xile. Recordem el músic, compositor, poeta i director teatral tornant a fer el camí que feia Amanda fins a la fàbrica. El resseguim en la versió original i en l’adaptació que en va fer Raimon.







Te recuerdo Amanda,

la calle mojada,

corriendo a la fábrica

donde trabajaba Manuel.

La sonrisa ancha,

la lluvia en el pelo,

no importaba nada,

ibas a encontrarte con él,

con él, con él, con él, con él.

Son cinco minutos,

la vida es eterna

en cinco minutos.

Suena la sirena

de vuelta al trabajo

y tú caminando

lo iluminas todo,

los cinco minutos

te hacen florecer.



Te recuerdo Amanda

la calle mojada

corriendo a la fábrica

donde trabajaba Manuel.

La sonrisa ancha,

la lluvia en el pelo,

no importaba nada,

ibas a encontrarte con él,

con él, con él, con él.

Que partió a la sierra

que nunca hizo daño

que partió a la sierra

y en cinco minutos

quedó destrozado,

suena la sirena

de vuelta al trabajo,

muchos no volvieron,

tampoco Manuel.



Te recuerdo Amanda,

la calle mojada,

corriendo a la fábrica

donde trabajaba Manuel.







Et recorde Amanda

els carrers mullant-se

anant a la fàbrica,

allà on treballava Manuel.

El somriure ample,

la pluja a la cara

res no t’importava

perquè et trobaries amb ell,

amb ell, amb ell, amb ell, amb ell.

Només una estona

la vida és eterna en aquesta estona.

Sona la sirena,

torna a la faena

i tu caminaves

tot ho il·luminaves

i la curta estona

et va fer florir.



Et recorde Amanda

els carrers mullant-se

anant a la fàbrica,

allà on treballava Manuel.

El somriure ample,

la pluja a la cara

res no t’importava

perquè et trobaries amb ell,

amb ell, amb ell, amb ell, amb ell.

Que marxà a la serra

que gens de mal feia

que marxà a la serra

i en ben poca estona

ells el destrossaren.

Sona la sirena,

torna a la faena

molts ja no tornaren

tampoc el Manuel.



Et recorde Amanda,

els carrers mullant-se,

anant a la fàbrica

allà on treballava Manuel.