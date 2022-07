Núria Feliu va néixer a Barcelona el 21 de setembre de 1941 i ha mort el 22 de juliol del 2022 als 80 anys. La recordem escoltant Tot és gris, una versió de Misty, popularitzada per Ella Fitzgerald, que va formar part del seu tercer disc, Núria Feliu amb Tete Montoliu. Va ser enregistrada amb la col·laboració dels músics Erich Peter, Booker Ervin i Billie Brooks, i la lletra va ser adaptada per Jaume Picas.







Tot és gris.

Ho és el temps, ho és el teu cor tan indecís

i darrere dels vidres ho és el món

que es perd qui sap on.

Dins la boira,

aquest món incert.



Tot és trist.

Ho és el fred, ho és el pensar que no t’he vist

i la vida que passa i jo me’n ric

com d’un film antic

fet de l’ombra d’aquell temps difunt.



No em digueu el camí perdut

més enllà d’aquest meu paradís,

més enllà d’aquest gris absolut,

d’aquest immens silenci.



Tot és gris.

Ho és el temps, ho és el meu cor tan indecís

i darrere dels vidres ho és el món

que es perd qui sap on.

Dins la boira,

aquest món incert.



No em digueu el camí perdut

més enllà d’aquest meu paradís,

més enllà d’aquest gris absolut,

d’aquest immens silenci.



Tot és gris.

Ho és el temps, ho és el teu cor tan indecís

i darrere dels vidres ho és el món

que es perd qui sap on.

Dins la boira,

aquest món incert.

Dins la boira,

aquest món incert.







Look at me, I’m as helpless as a kitten up a tree

And I feel like I’m clingin’ to a cloud,

I can’t understand

I get misty, just holding your hand.



Walk my way,

And a thousand violins begin to play,

Or it might be the sound of your hello,

That music I hear,

I get misty, the moment you’re near.



Can’t you see that you’re leading me on?

And it’s just what I want you to do,

Don’t you notice how hopelessly I’m lost

That’s why I’m following you.



On my own,

When I wander through this wonderland alone,

Never knowing my right foot from my left

My hat from my glove

I’m too misty, and too much in love.



Too misty,

And too much

In love