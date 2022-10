Carrie Mae Weems i una conversa amb el passat

L’artista Carrie Mae Weems. Foto: Miquel Coll

Catorze recomana la videoinstal·lació Lincoln, Lonnie, and Me, de Carrie Mae Weems, que el MACBA acull a la l’espai de La Capella fins al 15 de gener de 2023.

A Lincoln, Lonnie, and Me, l’artista Carrie Mae Weems (Portland, Estats Units, 1953) se serveix de figures fantasmagòriques a escala humana per a analitzar, a través de la seva relació amb el president Abraham Lincoln i l’activista Lonnie Graham, com es construeixen les narratives històriques i com les tragèdies del passat es renegocien constantment. Weems busca transcendir el seu context immediat per a establir un diàleg amb diverses comunitats: una crida a una conversa intergeneracional basada en la influència recíproca, el compromís i l’afecte.

Aquesta videoinstal·lació es presenta en paral·lel a l’exposició organitzada per la Fundació MAPFRE en col·laboració amb la Fundació Foto Colectania (ambdues a Barcelona ) i la Württembergischer Kunstverein (Stuttgart), on es mostra l’obra fotogràfica de l’artista de les últimes quatre dècades. El MACBA s’uneix a aquestes institucions per revisar el decisiu llegat de Weems amb un projecte que aborda conceptualment la seva trajectòria de forma cronològica, incloent les seves obres més influents per a reflectir una metodologia que torna insistentment a certes imatges i tropos, mitjançant una estètica que desplega narratives inquisitives sobre gènere, raça, classe, història i representació.

Què: la videoinstal·lació Lincoln, Lonnie, and Me, de Carrie Mae Weems.

On: a La Capella del MACBA (Convent dels Àngels).

Quan: fins al 23 de gener de 2023.

Més informació.