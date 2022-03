L’Institut del Teatre ofereix estudis superiors de dansa i teatre

El Conservatori Superior de Dansa ofereix formació en les especialitats de Coreografia i interpretació i Pedagogia de la dansa. Foto: Jordi Vidal



Les escoles superiors de l’ Institut del Teatre , l’ Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) i el Conservatori Superior de Dansa (CSD), obren al mes d’abril les inscripcions a les proves d’accés. Totes dues escoles ofereixen estudis artístics superiors d’una durada de quatre cursos acadèmics.

En el cas de l’ESAD, s’estableixen dos períodes d’inscripció en funció de l’especialitat a la qual es vol accedir. Així, del 7 al 28 d’abril de 2022 estan obertes les inscripcions per als aspirants que vulguin cursar els estudis de l’especialitat d’Interpretació, i del 19 d’abril al 10 de maig, per als que vulguin accedir als estudis d’Escenografia i de Direcció escènica i Dramatúrgia. Les proves d’accés tindran lloc a partir del 28 de maig.

Pel que fa al CSD, les inscripcions a les proves són del 19 d’abril al 12 de maig de 2022, tant per als alumnes que vulguin accedir a l’especialitat de Coreografia i interpretació com els que vulguin fer-ho a l’especialitat de Pedagogia de la dansa. Les proves d’accés es duran a terme a partir del 2 de juny.

D’altra banda, a partir del 25 d’abril i fins al 24 de juny s’obren les inscripcions (no es fan proves d’accés) a l’ Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE), que atorga una titulació pròpia de l’Institut del Teatre i la Fundació Politècnica de Catalunya per a una formació corresponent, en el seu format, a estudis de formació professional de grau superior per a tècniques de l’espectacle en viu en les especialitats de Tècniques de so, Luminotècnia i Maquinària escènica. És l’únic centre de Catalunya que ofereix aquesta formació altament especialitzada.

Proves comunes i específiques

Les proves d’accés de cada escola consten de diferents parts: unes comunes i d’altres específiques segons l’especialitat escollida. Els aspirants han d’aprovar les diferents parts. En les bases de la convocatòria de places s’especifica el format de cada exercici a superar i es detallen la relació de textos i/o obres que els aspirants han de consultar per preparar-se millor aquests exercicis.

Les proves comunes dels estudis d’Art Dramàtic inclouen un comentari sobre el fragment d’un text, així com l’anàlisi d’una imatge. A part, els aspirants als estudis d’Escenografia han de fer diversos exercicis pràctics en què es valora la seva habilitat en el dibuix a mà alçada i en la composició de la imatge, així com un exercici en el qual han d’elaborar, presentar i defensar una proposta de disseny escenogràfic. Recordem que l’escenògraf o escenògrafa és el professional que dissenya el context de l’acció i vetlla pels aspectes visuals plàstics de les arts de l’espectacle (dissenya l’espai, la il·luminació i els personatges).



Les proves dels aspirants als estudis de Direcció escènica i Dramatúrgia, entre d’altres exercicis, inclouen imaginar una possible escenificació d’un text dramàtic i presentar-la oralment. Recordem que el dramaturg o dramaturga tradicionalment és l’autor o autora del text de l’obra teatral, o sigui, és la persona que pensa, organitza i prepara els materials que després seran posats en escena. Per la seva banda, el director juga amb tots els elements escènics que té al seu abast per donar forma a la narració sobre l’escenari i s’encarrega de conduir i potenciar el treball creatiu de tot l’equip.

Els aspirants a l’especialitat d’Interpretació han de superar diferents exercicis en què es valoren les seves habilitats interpretatives, així com el domini de la veu i la dicció, el moviment corporal i també les habilitats que tenen des del punt de vista musical i en cant.



En el cas de les proves per accedir al Conservatori Superior de Dansa, els aspirants han de superar diferents exercicis en què s’avaluen l’habilitat de dansar, els coneixements històrics, culturals i artístics de la dansa i l’habilitat de l’aspirant per improvisar i/o composar.

Portes obertes i sessions virtuals

Per tal de donar a conèixer els estudis i ajudar les persones aspirants en la preparació de les proves d’accés, s’han organitzat portes obertes i altres activitats informatives en els dies previs a l’inici de les inscripcions.

En aquest sentit, l’ESAD organitza sessions virtuals i presencials de portes obertes, adreçades a totes les persones que vulguin conèixer els estudis, les instal·lacions i el funcionament de les proves d’accés. El 5 d’abril a les 18 h, i el 7 d’abril a les 10 h, es faran sessions presencials conjuntes de les especialitats d’Escenografia i Direcció escènica i Dramatúrgia a l’Auditori de l’Institut del Teatre. A més, es farà una sessió virtual el 8 d’abril, a les 16 h.

Pel que fa a l’especialitat d’Interpretació, les portes obertes presencials seran el 6 d’abril a les 12 h, el 8 d’abril a les 11.30 h i la sessió virtual serà dijous 21 d’abril a les 18 h.

Per accedir a les sessions virtuals de l’ESAD, cal inscriure’s a través d’aquesta pàgina.

Pel que fa al Conservatori Superior de Dansa, del 31 de març al 2 d’abril es fan unes sessions per conèixer els estudis i unes classes gratuïtes, preparatòries per a les proves d’accés a l’escola, que són impartides per professorat del centre. Hi ha previstes sessions virtuals i presencials.