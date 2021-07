Camille & Ulysse, un conte filosòfic entre el que es coneix i el que s’intueix

Donna Haraway i Vinciane Despret Foto: CCCB

Catorze recomana les projeccions de la peça audiovisual Camille & Ulysse, de Diana Toucedo, que tindran lloc a l’Auditori del CCCB els dies 17 i 31 juliol, 7 i 21 agost, 5 i 18 setembre i 2 octubre 2021 a les 18:30 h. L’accés és gratuït però cal inscriure-s’hi prèviament.

Les filòsofes Vinciane Despret i Donna Haraway uneixen les seves veus a Camille & Ulysse, una peça audiovisual de la cineasta Diana Toucedo basada en dues de les seves faules, Les històries de Camille, de Haraway, i l’Autobiographie d’un poulpe (Autobiografia d’un pop), de Despret. Filmada com un conte oral i una correspondència entre els dos narradors i les seves faules, la pel·lícula segueix les formes de viure, però també de morir, de les comunitats en un planeta malmès, així com el domini cada vegada més gran d’aquestes comunitats en l’estudi dels llenguatges animals. Amb una mirada sensible als misteris del món natural, a les fronteres desdibuixades entre el que es coneix i el que s’intueix, Toucedo acompanya Haraway i Despret en la construcció d’aquest viatge narratiu en què la ficció especulativa i l’assaig experimental es fusionen com simbionts.

Camille & Ulysse és una coproducció del CCCB i el Centre Georges Pompidou amb la col·laboració de Fabbula, i ha estat especialment encarregada per a l’exposició Ciència fricció, que es pot visitar fins al 28 de novembre. Les projeccions fora del marc de la mostra van començar el 12 de juny amb motiu de la conversa que les dues filòsofes van mantenir al CCCB en el marc de la Biennal Ciutat i Ciència 2021.

Què: Camille & Ulysse, de Diana Toucedo.

On: a l’Auditori del CCCB.

Quan: els dies 17 i 31 juliol, 7 i 21 agost, 5 i 18 setembre i 2 octubre 2021 a les 18:30 h.

Més informació.

La conversa Espècies companyes, on van participar Vinciane Despret i Donna Haraway, i que va tenir lloc el 12 de juny al CCCB en el marc de Biennal Ciutat i Ciència 2021: