Igualada, obrint els ulls als infants

Una fira que reuneixi els millors espectacles per a infants i per a joves: i quan diem infants que també inclogui els nadons que tenen mesos de vida. Que garanteixi les mesures de seguretat en temps de pandèmia, però que al mateix temps doni una mica d’aire als petits, i sobretot, que els obri moltíssimes finestres. Que hi hagi de tot: teatre, circ, dansa, música, màgia. I que afronti tot de temes: la identitat de gènere, la crítica social, les històries de joves desencantats amb la vida, la mort d’algú que estimem o el qüestionament de l’amor romàntic.



Això és el que ens prepara la 32a Mostra Igualada, que, del 26 al 30 de maig, torna amb un lema sota el braç: “Mires o veus?”. I és que l’objectiu d’aquesta edició és ben estimulant: potenciar la mirada creativa. Com? Reptant-nos a desemmascarar pareidolies. I què és això?, un fenomen psicològic que consisteix a veure cares en objectes quotidians, i que és símptoma d’una gran capacitat sensorial. Sovint es relaciona amb percebre animals en les formes dels núvols, siluetes a les muntanyes o rostres a les taques de les parets, dels cotxes o electrodomèstics. Les possibilitats són infinites i, per la Mostra, representa una excel·lent oportunitat per exemplificar com les arts escèniques, l’art i la cultura obren la mirada a través de la imaginació. Us convidem a fer un passeig per 14 de les propostes que ens hi esperen i a descobrir-ne la sencera programació, aquí.





Música



1. Tot esperant en Will, d’Egos Petits (Catalunya).

Un musical shakespearià que fa un retrat humorístic de la condició humana. A partir de 5 anys.

Dissabte 29 de maig, a les 17:00 h a L’Escorxador (Sala Gran).

Tres clowns –la Pústula, en Gresca i la Mortadefam–, s’han reunit de nit en un indret solitari per assajar una tragèdia escrita per en Will, el quart membre de la companyia, que encara no ha arribat. Mentre esperen el seu amic, els tres personatges reflexionen sobre els temes més profunds de l’existència fent un retrat de la condició humana, mitjançant la música, el sentit de l’humor i el teatre dins el teatre.



2. Ondina, de les Anxovetes (Catalunya).

Un espectacle d’havaneres. A partir de 5 anys.

Dissabte 29 de maig a les 16:00 h al Teatre Municipal Ateneu.

Ondina és un conte musicat i alhora un concert teatralitzat. Entre diàlegs i cançons, coneixerem la història de tres germanes que vivien a la muntanya però enyoraven molt el mar. El seu pare havia estat mariner però va morir en una tempesta i la mare, plena de tristesa, va decidir endur-se-les a viure a la muntanya. Amb el temps, les tres germanes emprenen un viatge cap al seu lloc d’origen seguint la crida de les ondines i redescobrint el món de l’havanera, les barques, els mocadors blancs, les tavernes, el rom cremat…

3. Nius, d’Helena Cabo – CreaMoviment (Catalunya).

Espectacle per a nadons amb música original en directe, dansa i dinàmiques participatives d’experimentació.

Dissabte 29 de maig, a les 10:00 h i a les 12:15 h al Teatre Mercantil.

Nius és una invitació per a tota la família a viure l’art amb els cinc sentits. L’espectacle està dedicat al moment únic dels primers 18 mesos de vida. És una proposta interactiva per a nadons, espectadors exquisits, en un espai tranquil i segur, ple de bellesa, música, olors, colors i textures. Els artistes canten, toquen instruments, ballen, juguen i interactuen amb l’escenografia, convidant petits i grans a ser els protagonistes de l’espectacle cantant, gaudint de la música i de la descoberta de l’espai.‬

Teatre



4. La “petita” Moby Dick, d’Eudald Ferré (Catalunya).

El misteriós viatge continental d’una “petita” balena. A partir de 3 anys.

Diumenge 30 de maig, a les 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 15.30, 16.15, 17.00 i 17.45 h a les Cotxeres dels Moixiganguers.

Les balenes, per petites que siguin, són grans, molt grans i és difícil trobar-les a terra ferma. Però hi ha una força capaç de fer-les emergir del fons marí. La (petita) Moby Dick s’ha enamorat i ha emprès un misteriós viatge continental per buscar la persona que va deixar “la carta d’amor més bonica del món” dins una ampolla surant pel mar.

5. Ikimilikiliklik, de Marie de Jongh (País Basc).

De nena tenia molta por a les bruixes, com podria imaginar-me que al cap dels anys em convertiria en una d’elles?

Divendres 28 de maig a les 20:00 h al Teatre Municipal Ateneu. A partir dels 8 anys.

Una història de bruixes sense bruixes, una història de valentes sense valentes, una història màgica sense mags, una història de nens que no són tan nens i uns adults que tampoc ho són tant.



6. Els ocells ho fan, i les balenes i les puces també, d’Obskené.

Un espectacle basat en el llibre La vida amorosa dels animals que ens farà reflexionar i explorar el gran maremàgnum d’opcions i formes d’estimar que existeixen.

Dijous 27 de maig a les 18:30 h al Teatre de l’Aurora. A partir dels 8 anys.

Tracta la reproducció i la sexualitat dels animals. Proposa un espai de fascinació que conscients de la dificultat de mostrar el comportament d’altres espècies, imagina ple d’ironia i d’humor. Una peça on l’atracció, l’aparellament, les pràctiques i les dinàmiques dels animals en les relacions permeti comprendre, reconèixer i respectar la diversitat i la pluralitat del nostre entorn.

7. Les croquetes oblidades, de Les Bianchis (Catalunya).

Sobre el dol i com parlar de la mort als infants.

Divendres 28 de maig, a les 18:30 h a L’Escorxador (Sala Gran). A partir de 6 anys.

El dol per una àvia, pel gust d’una croqueta, el dol de fer-se gran… És bo sentir-lo? O hi hem de passar de puntetes? La Pepa és una nena vital i amb una gran imaginació. Acaba de perdre la seva àvia i està intentant adaptar-se a una nova escola, uns nous amics i una nova ciutat. Enganxada a una manta que l’ajuda a dormir i enfadada amb les seves dues mares perquè no recorden la recepta de les croquetes de l’àvia, la Pepa emprendrà un viatge cap al País del Xim Pum, l’indret màgic on van a parar les coses oblidades.‬

8. L’odissea de Latung La La, de David Ymbernon (Catalunya).

Una obra escènica, poètica i parateatral amb una gran càrrega de poesia visual. A partir de 0 anys.

Dijous 27 de maig, a les 11:00 h i a les 15:30 h a les Cotxeres dels Moixiganguers.

“Anava amb el vaixell a la recerca del tresor, però no vaig poder endur-me’l perquè el tresor era l’illa”. T’apuntes al viatge? David Ymbernon és un artista polifacètic posseït pel color taronja. Tot el seu món, la seva vida, gira al voltant d’aquest color, i la seva feina és una línia contínua que comença des del principi, des de la seva infància.



Dansa



9. Marúnica, de Cia Roberto G. Alonso (Catalunya).

Un viatge poètic i visual pel fascinant món creatiu de la pintora surrealista Maruja Mallo. A partir dels 6 anys.

Divendres 28 de maig 11:30 h – Teatre Municipal Ateneu

Roberto G. Alonso ens proposa un viatge iniciàtic, poètic i lúdic per endinsar-nos al món de la fascinant pintora de la Generació del 27, Maruja Mallo. La seva variada obra, plena de simbolismes surrealistes i desproporcions, és el vehicle idoni per connectar amb l’imaginari dels infants. Què millor doncs que transformar-la en moviment per a crear un espectacle sorprenent i visual que desperti la creativitat dels més petits.

10. Labranza Kids, del Colectivo Lamajara (Catalunya).

Utilitza la figura del pagès i l’artista per identificar les semblances en els dos camps i veure com aquestes conviuen.

Divendres 28 de maig a les 15:30 h i dissabte 29 a les 11:00 h a La Cotonera.

“Recordo aquelles tardes de camp en què tot allò que trobaves era una excusa de joc”. Labranza Kids és una proposta pensada per a infants de 6 a 12 i de 13 a 16 anys que utilitza la figura del pagès i l’artista per identificar les semblances en els dos camps i veure com aquestes conviuen. Aquesta versió de ‘Labranza’ s’aborda amb una visió contemporània i conceptual de la relació existent entre “home – camp”, “ballarí – cos”, el paisatge de camp dut a la geografia del cos, una comparativa constant de dos tipus de cossos que en el seu quotidià modifiquen el que els envolta des del seu moviment.



Circ



11. Só., de Xampatito Pato (Galícia).

Un ésser únic en la seva espècie envoltat de moltes caixes que s’escapen del seu control i amb les quals juga per modelar el seu món. A partir dels 5 anys.

El dissabte 29 de maig a les 17:00 h i a les 19:00 h al Teatre de l’Aurora.

Un personatge obsessiu, quadriculat i meticulós. Un ésser únic en la seva espècie envoltat de moltes caixes que s’escapen del seu control i amb les quals juga per modelar el seu món. Del caos sorgeix un univers delirant on inventa el riure, tot creant una bogeria còmica i transformant-se en un nou ésser amb una nova figura.

12. Àvol, de Circ Bover (Illes Balears).

Una història que ens demostrarà que “fa més qui vol que qui pot”. A partir dels 5 anys.

Dissabte 29 de maig a les 17:00 h i a les 19:00 h al Teatre de l’Aurora.

Quatre personatges es troben sobtadament amb la necessitat de reinventar-se. La situació sobrevinguda els trasllada a un univers escènic creat a partir de pals de bambú i cordes. La superació dels nous reptes els portarà a desenvolupar habilitats fins aleshores ocultes. Junts exploraran la creació artística i establiran un diàleg amb el públic entorn de la identitat i el sentiment de pertinença. Un espectacle que reivindica la figura de l’artista.

Multimèdia



13. Paraules que trenquen ossos, de la Companyia Pagans (Catalunya).

Una reflexió sobre la vigència de la nostra tradició oral, sobre on pot trobar-se la màgia avui en dia, i sobre les noves formes d’explicar històries en un món envoltat de tecnologia. A partir dels 12 anys.

Dijous 27, divendres 28 i dissabte 29 de maig a les 21:30 h al Parc de Puigcornet.

Negra nit. Els arbres més vells del bosc amaguen històries que han anat engolint amb el pas del temps. Tot allò que s’ha viscut al bosc, tot el que s’hi ha explicat, s’ha quedat al bosc. Aquestes històries són encara sota les fulles seques i les pedres, entre la molsa i la sorra, barrejant-se amb els fongs i les arrels. Sempre duem un telèfon mòbil al damunt. I si per una vegada ens servís per a connectar realment amb el que ens envolta? I si ens permetés veure el que mai veiem, escoltar les paraules que mai escoltem?‬



Titelles



14. Núvol Núvol, dels Periferia Teatro (Regió de Múrcia).

Un joc poètic sobre la idea de l’amor romàntic que se’ns transmet des de la més tendra infància. A partir dels 3 anys.

Dijous 27 de maig a les 11:15 h i a les 15:30 h a L’Escorxador (Sala Lateral).

Llum és un ésser màgic que viu als núvols. Un dia, un aviador s’estavella contra el seu núvol i Llum li dóna les seves ales perquè pugui tornar a casa. A partir d’aquest moment ja no podrà tornar a volar i acabarà caient a la Terra. Inspirat en el conte La Sireneta, aquest espectacle ens parla, des de l’humor i l’amor, de tot allò que som capaços de fer per estimar i que ens estimin‬.