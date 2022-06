Peralada, somnis per a les nits d’estiu

A l’estiu, el conjunt medieval del Castell de Peralada és l’escenari del Festival Castell de Peralada. Amb un ferm compromís amb les arts, amb el territori i amb el mecenatge cultural, la seva 36a edició presenta una programació d’un total de 18 espectacles amb què es reivindica com un espai de llibertat i de confluència de les arts, una cita on tot és possible i on l’únic que cal és somiar. Del 8 de juliol al 6 d’agost, l’Auditori, situat dins dels jardins del Parc Castell, acull els concerts a les nits d’estiu; l’església del Carme i el claustre són l’escenari per a recitals, concerts de cambra i òperes de petit format; i enguany, com a novetat, s’hi suma un nou espai de creació i maridatges artístics, el Nou Celler Perelada.



La dansa, segell d’identitat de Peralada

La cèlebre companyia Bayerisches Staatsballett (coneguda com el Ballet de l’Òpera de Munic) inaugurarà la 36a edició del Festival Castell de Peralada amb doble actuació. El 8 de juliol presentarà tres grans coreografies: With a Chance of Rain, un exuberant i expansiu ballet de Liam Scarlett que tracta la relació existent entre la música i la dansa a través dels Sis preludis de Serguei Rakhmàninov; Bedroom Folk, de Sharon Eyal amb la música electrònica d’Ori Lichtik, sobre la identitat grupal i la pèrdua de la individualitat; i Rubies, de George Balanchine amb música d’Igor Stravinski, peça central del ballet Jewels estrenat el 1967. L’endemà, 9 de juliol, la companyia alemanya tornarà a pujar a l’escenari de Peralada amb un segon triple programa amb peces de David Dawson, Alexei Ratmansky i on repetirà el muntatge de Balanchine.



El ballarí Sergio Bernal, imatge del Festival 2022, presentarà Rodin, inspirat en tres grans escultures de l’artista francès, les nits del 20 i 21 de juliol al Nou Celler Perelada, un espectacle per descobrir la màgia de l’autor i on Bernal donarà vida a la seva obra humanitzant les seves peces a través de l’art del moviment. Ciada Rossi, solista de la Companyia Nacional de Dansa, l’acompanyarà en una de les coreografies. La dansa, segell d’identitt del Festival Castell de Peralada, també serà la responsable de cloure aquesta edició la nit del 6 d’agost amb On Before, protagonitzat pel ballarí cubà Carlos Acosta. L’espectacle, que signa el mateix Acosta, recull coreografies d’artistes de renom mundial com Will Tuckett, Russell Maliphant i Kim Brandstrup, amb coreografia pròpia i de Raúl Reinoso. A Peralada comptarà amb la participació de Laura Rodríguez, de la companyia Acosta Danza, i la formació vocal O Vos Omnes.



Òpera i lírica per a somiar una nit d’estiu

La lírica i les veus són també grans passions del festival. L’actriu Monica Bellucci posarà veu a Maria Callas a Lettres et mémoires, una escenificació de la lectura de cartes i de documents escrits per la mateixa soprano dirigida per Tom Volf, acompanyada per la música interpretada per la GIO Symphonia sota la direcció de Francesc Prat. La producció operística tornarà a Peralada aquest estiu amb l’estrena, el 22 de juliol, de The Fairy Queen, una semiòpera barroca de Henry Purcell inspirada en El somni d’una nit d’estiu de William Shakespeare. El muntatge comptarà amb grans actius del barroc com l’orquestra Vespres d’Arnadí i veus especialistes com la de Xavier Sabata i la formació vocal O Vos Omnes. El 29 de juliol serà el torn d’El Teatro Real, que interpretarà en versió concert semiescenificada la partitura d’Hadrian, l’òpera contemporània que signa el cantant i compositor Rufus Wainwright amb llibret de Daniel MacIvor, i que comptarà amb les veus de Thomas Hampson, Ainhoa Arteta, Santiago Ballerini, Vanessa Goikoetxea i Rubén Amoretti i el suport visual de més de 300 fotografies de Robert Mapplethorpe. L’endemà, 30 de juliol, el Cor i Orquestra del Teatro Real tornarà amb una versió concert de Nabucco de Verdi, dirigida per Nicola Luisotti i amb la soprano Anna Pirozzi (Abigaille), George Petean (Nabucco) i Dmitry Belosselskiy (Zaccaria) en els rols principals.



L’església del Carme acollirà un capítol de veus femenines als recitals de la jove mezzosoprano Emily D’Angelo (23 de juliol); la soprano Sonya Yoncheva (2 d’agost); la jove soprano noruega Lise Davidsen (4 d’agost); i la soprano Ermonela Jaho (5 d’agost), que ja va enamorar el públic del Festival de 2017 amb la seva interpretació de Madama Butterfly. El claustre del Carme serà l’escenari, el 27 de juliol, del concert Sfogava con le stelle, on el públic podrà escoltar per primera vegada les tres obres de la compositora Raquel García-Tomás, inspirades en el barroc i en diàleg amb Bach i Monteverdi interpretades per Cosmos Quartet, Noelia Rodiles i amb les veus de Lidia Vinyes Curtis i O Vos Omnes. El 3 d’agost arribarà una de les grans cites del certamen amb la nit de Josep Carreras, que tornarà a pujar a l’escenari de Peralada al costat de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu sota la batuta de David Giménez per celebrar junts la carrera d’un dels tenors més estimats de casa nostra. Aquella nit, a més, el Festival li lliurarà la Medalla d’Honor.



Més música

Peralada és també un espai per a concerts que s’allunyen dels cànons clàssics i operístics. El Festival servirà a Joan Manuel Serrat per iniciar a Catalunya, el 16 de juliol, la gira El Vici de Cantar 1965-2022, amb què l’artista s’acomiadarà d’un públic fidel que l’ha acompanyat durant més de 35 anys. El dia 23, la formació poliglota Pink Martini compartirà amb el públic el seu petit univers de felicitat a l’únic concert previst a casa nostra, que comptarà amb les seves dues vocalistes, China Forbes i Storm Large. Lucas Vidal, compositor musical multifacètic de fama mundial i una de les cent persones creatives més influents segons Forbes, presentarà Karma el 4 d’agost, un projecte electrònic que pretén trencar els motlles d’un concert tradicional per construir ponts entre dos mons a priori tan distants com la música clàssica i l’electrònica.



Més que les nits de festival

La programació es complementa amb exposicions i mostres amb l’objectiu d’enriquir i ampliar l’experiència del públic. Des del 10 de maig fins a finals de setembre l’exposició Celler Perelada: Un somni fet realitat, una mostra dels esbossos realitzats en el procés de creació del Nou Celler Perelada, un somni familiar que es va iniciar ara fa més de vint anys. S’hi suma l’exposició sobre Robert Mapplethorpe Flowers and People, un diàleg visual amb l’òpera Hadrian de Rufus Wainwright en col·laboració amb la Mapplethorpe Foundation de Nova York que mostrarà vint fotografies del fotògraf americà entre el 8 de juliol i el 6 d’agost als jardins del castell de Peralada.

El Campus Estiu proporcionarà activitats per facilitar el contacte amb artistes que formen part de la programació del Festival. La plaça Gran de Peralada s’omplirà de dansa amb una barra gegant de ballet oberta a tothom amb la companyia Bayerisches Staatsballett. Els alumnes de les escoles de dansa de les comarques gironines tindran l’oportunitat de fer una masterclass amb el ballarí Sergio Bernal i d’assistir als assajos generals de la companyia Bayerisches Staatsballett i de l’espectacle de Carlos Acosta. També hi haurà espai per als diàlegs en línia, on participaran el mateix Acosta amb el ballarí del Bayerisches Staatsballett Yonah Acosta; i Michael Stout, president de la Mapplethorpe Foundation, amb Jörn Weisbrodt, director d’escena d’Hadrian.