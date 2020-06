Ray Bradbury i el futur a prevenir

Si no t'agrada el que fas, no ho facis.

L'escriptor Ray Bradbury va néixer a Illinois el 22 d'agost del 1920 i va morir a Califòrnia el 5 de juny de 2012. Autor d'una trentena de llibres, entre els quals Les cròniques marcianes i Fahrenheit 451. Recordem el dramaturg, poeta i novel·lista nord-americà amb 14 reflexions sobre els llibres i la vida.Estima el que fas i fes el que estimes.La imaginació ha de ser el centre de la teva vida.Si amagues la teva ignorància, ningú et molestarà, però mai aprendràs.La bogeria és relativa: depèn de qui tanqui qui a la gàbia.Sense biblioteques, què tenim? Ni passat ni futur.No has de cremar els llibres per destruir una cultura. Només has d'aconseguir que la gent deixi de llegir-los.Els bons escriptors sovint toquen la vida. Els mediocres l'acaronen ràpidament. Els dolents la violen i la deixen per a les mosques.Escriu una història curta cada setmana. És del tot impossible escriure 52 històries dolentes seguides.El que és important és estar enamorat d'alguna cosa.El millor científic està obert a l'experiència, i aquesta comença amb la idea que tot és possible.Tot es genera a través de la força de voluntat.No provo de descriure el futur. Provo de prevenir-lo.La vida és massa seriosa per ser presa seriosament.