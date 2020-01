"Ian va néixer amb paràlisi cerebral. Com tothom, vol tenir amics. Com ningú, ha de treballar molt per aconseguir-ho. La discriminació, la intimidació i la indiferència l'allunyen del seu preciós pati d'escola. Però no es rendirà fàcilment."L'Ian, el protagonista de l'animació, és un nen argentí de 9 anys a qui aquesta malaltia li afecta la mobilitat i el llenguatge. El 2012, la seva mare, Sheila Graschinsky (1982), va fundar la Fundación Ian per fer un món més inclusiu. Va ser ella qui va proposar al cineasta Juan José Campanella explicar la història del seu fill. L'animació –que està rebent tot de reconeixements– podria ser un antídot contra el bullying.Juan José Campanella ha estat el productor de l'animació i Abel Goldfarb, el director.