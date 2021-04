Plàtan d'orient Foto: Wikimedia Commons

Georg Friedrich Händel va néixer el 23 de febrer de 1685 a Halle and der Saale, actual Alemanya, i va morir el 14 d'abril de 1759 a Londres. És un dels compositors més reconeguts del barroc i la seva obra inclou tots els gèneres cultivats a l'època.L'ària Ombra mai fù serveix d'obertura a Serse (Xerxes), una òpera en tres actes amb llibret adaptat d'un d'anterior de Silvio Stampiglia per a una altra òpera del mateix títol del compositor Giovanni Bononcini. Va ser escrita originalment perquè la cantés un castrato, i actualment és interpretada per un contratenor, una contralt o una mezzosoprano. A l'ària, el personatge principal de l'òpera, Xerxes I de Pèrsia, contempla i canta a l'arbre que li fa ombra, un plàtan d'orient: "Mai l'ombra/ d'un arbre/ no fou tan preciosa, amable/ i suau". Veiem i escoltem com l'interpreta el contratenor alemany Andreas Scholl.Ombra mai fudi vegetabilecara ed amabile,soave più.