Menuhin toca Bach

Foto: Facebook Yehudi Menuhin

Yehudi Menuhin va néixer a Nova York el 22 d'abril de 1916 i va morir a Berlín el 12 de març de 1999. Director d'orquestra i violinista, va debutar com a solista a la San Francisco Symphony Orchestra quan només tenia set anys, pel que se'l va considerar un nen prodigi. Nascut en una família d'origen jueu, durant la Segona Guerra Mundial va interpretar en diverses ocasions en favor de la Creu Roja i els soldats aliats, i al llarg de la seva vida va ser un actiu defensor de diverses causes humanitàries.Menuhin va rebre nombrosos premis i reconeixements al llarg de la seva carrera i va promoure l'educació en valors a partir de la música a través de la seva fundació. Recordem un dels violinistes més importants del segle XX gaudint de la seva interpretació del quart moviment, un allegro assai, de la Sonata núm. 3 en do major BWV 1005 de Johann Sebastian Bach.