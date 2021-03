El nocturn de Lili Boulanger

Fotografia de premsa de Lili Boulanger en guanyar el «Prix de Rome» l'any 1913 Foto: Wikimedia Commons

Marie-Juliette Olga Boulanger, Lili Boulanger, va néixer a París el 21 d'agost de 1893 i va morir a Mézy-sur-Seine el 15 de març de 1918. Va ser una compositora francesa, germana de la també compositora i directora d'orquestra Nadia Boulanger, i va ser la primera dona a guanyar el Prix de Rome en l'especialitat de composició musical, guardó que havien guanyat compositors com Debussy, Bizet o Berlioz. Lili Boulanger, de salut fràgil per causa de les seqüeles d'una pneumònia, va morir a 24 anys víctima de la tuberculosi. Recordem la compositora escoltant com Savitri Grier i Richard Uttley interpreten el seu Nocturn per a violí i piano.