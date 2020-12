Beethoven segons Disney

L'any 1940, els estudis Disney van estrenar Fantasia, una pel·lícula d'animació en què diverses peces de música clàssica són interpretades visualment a través de personatges i petites històries de dibuixos animats. La banda sonora de la pel·lícula va ser interpretada per l'Orquestra Simfònica de Filadèlfia, dirigida pel mestre Leopold Stokowski, i inclou obres de grans compositors com Stravinski, Bach i Txaikovski.Una de les obres que es va incloure a Fantasia va ser la Simfonia núm. 6 en fa major, Op. 68, de Ludwig van Beethoven , coneguda també com a Simfonia Pastoral. Es tracta d'una de les poques obres del compositor escrita amb la voluntat d'evocar imatges i idees, cosa que el mateix Beethoven va subratllar subtitulant-la "Records de la vida al camp". A la pel·lícula, en què la partitura original va ser lleugerament modificada pel mateix Leopold Stokowski, l'acció es trasllada al Mont Olimp, i la música acompanya l'anar i venir de déus i criatures mítiques com centaures i pegassos, i els seus temors i afectes.