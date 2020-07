Jaume Sisa i Dolors Palau interpreten El setè cel al Canet Rock del 1975.Història certa dels set cels,set paradisos màgics i encantats.Història certa dels set cels.Set nius de pau, de glòria i de felicitat.Set nius de pau, de glòria i de felicitat.Set nius de pau, de glòria i de felicitat.El primer cel és inventat,el primer gran invent de la terrestritat.El segon cel, imaginaten una nit d'estiu a la vora del mar,en una nit d'estiu a la vora del mar,en una nit d'estiu a la vora del mar.El tercer cel, dins d'un mirall,reflexa les imatges d'un món ignorat.I el quart cel és irrealcom un oasi verd en un desert estrany,com un oasi verd en un desert estrany,com un oasi verd en un desert estrany.Del cinquè cel res no se'n sap,no hi ha notícies d'aquest cel tan amagat.I el sisè cel està copiatdel cel setè que has engendrat dins del teu cap,del cel setè que has engendrat dins del teu cap,del cel setè que has engendrat dins del teu cap.