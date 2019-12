Mira't al mirall

"No hi ha res pitjor per a una mare que sentir la impotència de no poder ajudar el seu fill." És el que diu en Toni (Lluís Soler) a la Caty (Ana Milán), una mare preocupada per la mala relació que té amb el seu fill adolescent. Però potser sí que el pot ajudar, al capdavall, i per fer-ho s'haurà de posar davant del mirall. El cineasta Joan Cutrina ha dirigit el curtmetratge Soy tú, on participen també Miquel Fernández i Pep Cruz, que se submergeix en les relacions familiars i en com la comprensió i el perdó curen ferides de passat, present i futur.