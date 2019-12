Brinda per Nadal

Foto: Annie Spratt

Gira el món i torna el desembre i amb el desembre, les oportunitats per trobar-nos i celebrar que hi som. Estrella Damm ens convida a acompanyar les festes amb la tradicional cervesa de Nadal: una beguda amb caràcter, d'edició limitada i amb una fórmula feta a mida: està pensada per acompanyar els plats contundents d'aquests dies.Elaborada totalment amb ingredients naturals, aquesta cervesa nadalenca evoca el record de les ampolles que els primers mestres cervesers de Damm, a la dècada dels 50, feien per regalar als seus col·laboradors i amics. Amb color de roure i reflexos de coure, és densa i brillant, i té una capa cromàtica torrada. L’escuma és compacta, amb bombolles vives, fines i veloces, i l’aroma és de gran intensitat i complexitat. Les primeres notes olfactòries són afruitades, com el préssec madur i la poma, i un pèl ataronjades. Presenta un nas net, on al final persisteix la sensació de pa torrat. L’entrada en boca és àmplia, amb caràcter. Voluminosa i cremosa, el final recorda al taní de la fulla de tabac, i l’amargor del llúpol regala una intensa sensació refrescant. Tota una experiència per gaudir i compartir.