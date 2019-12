Foto: Museu de la Vida Rural

Catorze recomana la representació del Cant de la Sibil·la , organitzat pel Museu de la Vida Rural i el Monestir de Poblet , que tindrà lloc a l'interior de la basílica de Santa Maria de Poblet el diumenge 29 de desembre a les sis de la tarda.Aquest concert forma part d'una jornada dedicada al cant tradicional dels dies de Nadal i a les cançons de la vida rural. El mateix dia al migdia, de fet, el Museu de la Vida Rural acollirà la xerrada El Cant de la Sibil·la i les nostres tonades nadalenques, a càrrec de Jaume Ayats, en què es desgranaran les cançons de Nadal i s'explicarà el perquè de les seves lletres; i, a més, se n'interpretaran alguns fragments.El Cant de la Sibil·la cobrarà vida amb les veus de Jaume Ayats, Heura Gaya, Anaís Falcó, Iris Gayete i Ester G. Llop, membres del grup de polifonia tradicional Tornaveus, que estaran acompanyats per Josep Borràs al baixó. Però de què tracta el Cant de la Sibil·la? En aquest cant que va ser prohibit durant el Concili de Trento, la sibil·la Eritrea evoca el judici final, ple de calamitats, i el naixement de Jesús –a més de la necessitat d'encomanar-se al fill de Maria– a través d'un simbòlic nen amb una espasa.Tot i que l'accés a la jornada és gratuït, cal fer-ne una reserva prèvia enviant un missatge a [email protected] la posada en escena del Cant de la Sibil·la a l' església de Santa Maria de Poblet el diumenge 29 de desembre a les sis de la tarda.