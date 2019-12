El secret del Nadal

Foto: Catorze

Gira el món i torna la màgia. I una manera d'esperar-la i celebrar-la és amb els llibres infantils que La Galera ens proposa per aquestes dates. Us en mostrem quatre: els dos primers estan escrits en lletra de pal, les pàgines són de cartró i estan pensats per acompanyar els més petits en el procés d'aprenentatge de la lectura, mentre els ensenyem les tradicions nadalenques. I els dos darrers, que són per nens més grans i estan plens de diàlegs i d'aventures, són una bona oportunitat per ser llegits en veu alta amb els companys i amb la família. El caganer , escrit per Anna Canyelles i il·lustrat per Roser Calafell.El nen Jesús ha nascut a l'establia. Tothom s'hi encamina. Però hi ha un pastoret que té un problema ben gros. Els Reis d'Orient , escrit per Anna Canyelles i il·lustrat per Roser Calafell.S'acosta el gran dia i els Reis estan atabalats. A l'un no li caben tots els regals al camell, l'altre fa gimnàstica per estar en forma i poder pujar les escales, i el tercer pateix perquè fan tard. Com pot ser que encara estiguin així amb l'experiència que tenen? El petit drac Coco i el Nadal a l'illa del Drac , Ingo Siegner i traduït per Oriol Sánchez.S'apropa el Nadal. El petit drac Coco, la porc espí Matilde i el jove drac devorador Òscar van a la muntanya a buscar un bon avet. Però no els resulta gens fàcil: n'hi ha molts, però només un d'ideal. I quan l'han de tallar, de l'arbre surt una veu misteriosa. Aquest llibre inclou jocs com laberints, buscar les vuit diferències o una sopa de lletres. El secret de Nadal , escrit per Oriol Canosa i il·lustrat per Cuchu.Falten tres dies per al Nadal i tothom està molt enfeinat amb els preparatius. Al poble, hi viuen els Bricó, de la ferreteria, i els Major, la família de l'alcaldessa. Els Major es queixen que els Bricó no han decorat l'avet de la plaça, i els Bricó es queixen dels Major. El que no saben és qui són els veritables encarregats d'il·luminar el Nadal!S'apropa el Nadal i a Torregrossa tothom està molt enfeinat amb els preparatius. Al número cinc de la plaça de l'Avet, al centre del poble, hi viu una família que fa temps que treballa de valent per tenir-ho tot a punt.El senyor i la senyora Bricó, els amos de la ferreteria que hi ha a la planta baixa, netegen els vidres de l'aparador i passen el plomall pels milers d'objectes que s'amunteguen desordenadament als prestatges.–Estimada, ajuda'm a gratar la neu dels vidres, que tinc les mans congelades.–Mira l'avet de la plaça! –li contesta la seva dona assenyalant cap a l'exterior–. Encara no està il·luminat. No sé què deu esperar l'alcaldessa per guarnir-lo. Ja només falten tres dies per Nadal!–No ens podem queixar, estimada. Gràcies a aquest avet tan ben guarnit cada Nadal un munt de clients s'apropen a la nostra botiga. La plaça queda preciosa!–No dic que no –segueix remugant la senyora Bricó–, però ja fa un parell de dies que hauria d'estar guarnit. Qualsevol dia d'aquests pujo a dir-li quatre coses!Però no és aquesta, la família de qui us vull parlar. Si obriu la porta de fusta que hi ha al costat de l'aparador de la ferreteria dels Bricó i pugueu les escales fins al primer pis, arribareu a casa els Major. És a dir, a casa l'alcaldessa de Torregrossa, el seu marit i les seves quatre filles: la Flora, la Dora, la Nora i la Cora. Però qui us obrirà la porta no serà cap d'ells, sinó en Travers, el majordom.–Travers! –crida el senyor Major fora de si–. Arriba o no arriba la tassa de xocolata que t'he demanat? I no t'oblidis del pas de pessic, que no hi ha qui s'empassi la teva xocolata amarga sense amorosir-la una mica amb alguna cosa dolça!–No arriba, senyor –contesta en Travers–, la porto jo. En aquesta casa les coses, si no les faig jo, no les fa ningú. La senyora sempre és a l'Ajuntament o al despatx, treballant; i les nenes... encara és hora que les vegi fer alguna cosa que no sigui una mala pensada! El petit drac Coco i el Nadal a l'illa del Drac , escrit i il·lustrat per Ingo Siegner i traduït per Oriol Sánchez. El secret de Nadal , escrit per Oriol Canosa i il·lustrat per Cuchu. El caganer Els Reis d'Orient , escrits per Anna Canyelles i il·lustrats per Roser Calafell. Tots han estat publicats per La Galera, SAU Editorial.