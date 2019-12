Porque me duele la voz

Foto: Facebook Patxi Andion

El cantautor i actor Patxi Andion va néixer a Madrid el 6 d'octubre de 1947 i ha mort el 18 de desembre de 2019, a 72 anys, víctima d'un accident de trànsit. Recordem la seva veu i els seus versos escoltant-lo.Porque me duele la vozde tanto guadar silencio,despreciado del desprecio,y quiero ponerme bordey sacar los pies del tiesto.Porque es preciso decirque en esta vida he tenidola verguenza de haber sidoun buen creador a sueldoy otros fueron los que han sido.Porque es preciso decir,no me duele comentarlo,que en el amor he perdidotantas veces que han borradounas pocas que he ganado.Porque he sabido perdery no soy buen perdedor.Porque no conozco a Dios,porque no conozco a Dios.Porque es preciso decirque tengo callosa el hablaque soy casi un arbol secoy tengo doctora el alma,y tengo doctora el alma.Porque es preciso decirque me autocensuro el verbo,que soy como un tren de cargaque tengo un solo carrily en un sentido la marcha.Porque ya que estoy aquíy no protesto de nada,solo siento lo que expongoy exponer es exponersehasta que caiga quien caiga.Porque no soy portavozni soy poeta de nada,porque no soy ciego y sordohoy quiero tocar el fondoaunque me cueste la barba.