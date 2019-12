A message to you, Rudy

Foto: Facebook The Specials

Stop your messing around (ah-ah-ah)Better think of your future (ah-ah-ah)Time you straighten right out (ah-ah-ah)Creating problems in town (ah-ah-ah)RudyA message to you, RudyA message to youStop your fooling around (ah-ah-ah)Time you straighten right out (ah-ah-ah)Better think of your future (ah-ah-ah)Else you'll wind up in jail (ah-ah-ah)RudyA message to you, RudyA message to youStop your messing around (ah-ah-ah)Better think of your future (ah-ah-ah)Time you straighten right out (ah-ah-ah)Creating problems in town (ah-ah-ah)RudyA message to you, RudyA message to you, RudyOh, it's a message to you, RudyYeah, it's a message to you, RudyEl meu avi és pagès,té un tros ple d'avellanes,no sap parlar anglèsni tampoc en té ganes.Ell medeix per porteres,i baixa pels bancals,puja per les pomerescom si fos un pardal.Martí,el meu avi es diu Martí.A vegades renegai baixen tots els sants,després s'hi posa fregues,doncs li puja la sang.Martí,el meu avi es diu Martí.El meu avi és pagès,té un tros ple d'avellanes,no sap parlar anglèsni tampoc en té ganes.Martí,el meu avi es diu Martí.