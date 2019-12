Foto: @pax_buyate

Soltar-ho tot és una de les cançons del darrer disc de Xarim Aresté , El nus i altres mons. Escoltem la versió que va gravar al disc i, tot seguit, la que fa ara als directes, en què en modifica una mica la lletra.Segons fan anys, gotims fan rius.No hi deu haver cap més secret,però a les portes de l'oblitsento més fort el teu crit,i se'm crema la pantallaamb les paraules que no hem dit.I tant si bull el cel serècom si fa una fosca nit,jo vigilo les llavorsper a que no els falti de res.I tinc el cor en un punyi això que vull obrir les mansper soltar-ho tot imirar-m'ho de lluny per un cop.Les aus fan nius, tu i jo fem pous,i ho llencem tot allà dins.I després ens posem finsi gastem tots els lluminsperò res carbonitza l'olique ens manté units.I hem fet tots els rituals,sacrificis i descuits,i segueixen creixent florsa dins i a fora de l'embut.I si els avions poden volarsegur que jo soc prou lleugerper soltar-ho tot imirar-m'ho de lluny per un cop.Una flauta i un acordeóla guitarra i el dolorde no poder gaudirde la música i del vi,la frescura d'aquest vespreque encara no vol morir.I no fan falta més perquès,sembla que els dos ho haguem entès.Només necessitem tempsper aprendre'ns el paper.Perquè jo no et vull dir adeuni vull jugar-m'ho a cara o creu.Només vull soltar-ho tot imirar-m'ho de lluny per un cop.Només vull soltar-ho toti mirar-m'ho de lluny per un cop.Aquest vídeo forma part dels acústics de Ràdio Arenys: