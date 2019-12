Verdi, al Liceu

Giuseppe Verdi en un retrat fotogràfic fet cap al 1850. Foto: Viquipèdia / Wikimedia Commons

Aida, al Gran Teatre del Liceu





El Gran Teatre del Liceu acull aquest gener i febrer les representacions de l'òpera A ida , de Giuseppe Verdi. Sortegem una entrada doble per a la funció del dimarts 20 de gener a les 20h. Per participar-hi només cal enviar un mail (amb el títol de l'obra) a participacatorz [email protected] * abans del 10 de gener.Descobrim 14 detalls de la vida del compositor i d'aquesta obra, mentre escoltem com Luciano Pavarotti n'interpretava la romança del primer acte Celeste Aida.Giuseppe Verdi va néixer a Le Roncole el 10 d'octubre de 1813 i va morir a Milà el 27 de gener de 1901. A banda de ser un dels més aclamats compositors d'òpera italiana del romanticisme, Verdi va ser també diputat del primer Parlament del Regne d'Itàlia i senador.Verdi va impulsar l'Opera Pia, Casa di Riposo per i Musicisti: una casa de repòs per a músics jubilats que es trobaven en condicions precàries, on va ser enterrat a la seva mort.L'estrena absoluta d'Aida va ser el 24 de desembre de 1871 a l'Òpera Khedivial d'El Caire. A Barcelona, el 16 d'abril de 1876, al Teatre Principal.L'acció d'Aida se situa a Memfis i Tebes, a Egipte, en una època indeterminada entre les dinasties XIX i XX de l'Imperi Nou (entre 1320 i 1200 aC). Es tracta d'una saga d'amor i guerra en què Egipte és amenaçat per les tropes del rei etíop Amonasro. Radamès, capità de la guàrdia egípcia, es veu atrapat entre el seu deure militar i l'amor que sent per Aida, una esclava que és en realitat la filla d'Amonasro.Giuseppe Verdi va intervenir activament en uns quants passatges del llibret de Ghislanzoni per tal que el text facilités i respongués a l'expressivitat musical de la partitura.L'escenografia i vestuari per a l'estrena original d'Aida van ser dissenyats per l'egiptòleg francès Auguste Mariette, qui assegurava ser l'autor de l'argument d'aquesta òpera. Segons sembla, Antonio Ghislanzoni va ser responsable només de la versificació del text que havien treballat prèviament el mateix Mariette, Verdi i Camille Du Locle, director de l'Òpera còmica de París.Els dos protagonistes, Aida i Radamès, no comparteixen escena fins ben entrat el tercer acte i ho fan per discutir. Només apareixen a escena junts i com a amants enamorats quan moren, l'un als braços de l'altre.El triangle amorós protagonista d'aquesta òpera són Aida, una esclava/princesa etíop (soprano), Amneris, filla del rei d'Egipte (mezzosoprano) i Radamès, capità de la guàrdia (tenor).El Gran Teatre del Liceu recupera l'escenografia que Josep Mestres Cabanes va realitzar l'any 1945 per a aquesta òpera de Verdi, hiperrealistes i de tradició historicista que són una mostra de l'escola de l'escenografia catalana en tota la seva esplendor.Josep Mestres Cabanes va néixer a Manresa l'any 1898. Va treballar com a escenògraf al Gran Teatre del Liceu des de 1941 fins al 1956. A més de la que va concebre per a Aida, va crear les escenografies per a Sigfrid i Tristany i Isolda, de Richard Wagner i Canigó, basada en el poema de Jacint Verdaguer. Una de les seves altres ocupacions va ser la pintura, faceta que va desenvolupar en espais tan diversos com el retaule dedicat a Sant Antoni Maria Claret de la Seu de Manresa i els sostres del Saló dels miralls del Liceu.Les sopranos estatunidenques Jennifer Rowley i Angela Meade interpreten el paper d'Aida, amb què totes dues debuten al Gran Teatre del Liceu.Aida és l'òpera que s'ha representat més vegades al Gran teatre del Liceu: 456, la primera d'elles l'any 1877.Els papers de Ramfis i d'Amonasro són breus però de gran dificultat. Tots dos representen el poder i han de ser interpretats per un baix verdià de tessitura ben àmplia i per un baríton potent amb una molt bona línia de cant, respectivament.Aida és una de les obres més celebrades i conegudes de Giuseppe Verdi. Aquest èxit es va fer evident ja des de la mateixa estrena a El Caire i en la seva "estrena europea", a la Scala de Milà, on s'explica que Verdi va haver de sortir a saludar fins a 32 vegades.Òpera en quatre actes de Giuseppe Verdi sobre un llibret d'Antonio Ghislanzoni.Gustavo GimenoThomas Guthrie13 de gener (dilluns) a les 20 h.14 de gener (dimarts) a les 20 h.16 de gener (dijous) a les 20 h.17 de gener (divendres) a les 20 h.19 de gener (diumenge) a les 17 h.20 de gener (dilluns) a les 20 h.22 de gener (dimecres) a les 20 h.23 de gener (dijous) a les 20 h.27 de gener (dilluns) a les 20 h.28 de gener (dimarts) a les 20 h.30 de gener (dijous) a les 20 h.31 de gener (divendres) a les 20 h.1 de febrer (dissabte) a les 20 h.2 de febrer (diumenge) a les 17 h.Preludi: 4 min.Primer acte: 36 min.Entreacte: 30 min.Segon acte: 45 min.Entreacte: 20 min.Tercer acte: 35 min.Entreacte: 20 min.Quart acte: 35 min.Durada total aproximada: 4 h.(45 minuts abans de l'inici de totes les funcions, al Foyer té lloc una sessió informativa gratuïta amb la informació bàsica de l'òpera així com un resum argumental.)El Rei: Mariano BuccinoAmneris:Clémentine Margaine (13, 16, 19, 22, 27 i 30 de gener i 1 de febrer)Judit Kutasi (14, 17, 20, 23, 28 i 31 de gener i 2 de febrer)Aida:Angela Meade (13, 16, 19, 22, 27 i 30 de gener i 1 de febrer)Jennifer Rowley (14, 17, 20, 23, 28 i 31 de gener i 2 de febrer)Radamès:Yonghoon Lee (13, 16, 19, 22, 27 i 30 de gener i 1 de febrer)Luciano Ganci (14, 17, 20, 23, 28 i 31 de gener i 2 de febrer)Ramfìs:Kwangchul Youn (13, 16, 19, 22, 27 i 30 de gener i 1 de febrer)Marko Mimica (14, 17, 20, 23, 28 i 31 de gener i 2 de febrer)Amonasro:Franco Vassallo (13, 16, 19, 22, 27 i 30 de gener i 1 de febrer)Àngel Òdena (14, 17, 20, 23, 28 i 31 de gener i 2 de febrer)Missatger: Josep FadóSacerdotessa: Berna PerlesAmb l'Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu.