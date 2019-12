Avec le temps (Amb el temps) és una cançó que Léo Ferré (Mònaco, 24 d'agost de 1916 - Castellina in Chianti, 14 de juliol de 1993) va escriure el 1969 i va enregistrar el 1970. L'escoltem interpretada per ell i, en català, per Xavier Ribalta.Avec le temps,avec le temps, va, tout s'en va.On oublie le visage et l'on oublie la voix.Le coeur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'allerchercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien.Avec le temps,avec le temps, va, tout s'en va.L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie.L'autre qu'on devinait au détour d'un regard.Entre les mots, entre les lignes et sous le fardd'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit,avec le temps, tout s'évanouit.Avec le temps,avec le temps, va, tout s'en va.Même les plus chouettes souvenirs, ça t'as une de ces gueules.À la Galerie je farfouille dans les rayons de la mortle samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule.Avec le temps,avec le temps, va, tout s'en va.L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien,l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux,pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sousdevant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens.Avec le temps, va, tout va bien.Avec le temps,avec le temps, va, tout s'en va.On oublie les passions et l'on oublie les voixqui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens.Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid.Avec le temps,avec le temps, va, tout s'en va.Et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu,et l'on se sent glacé dans un lit de hasard,et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard,et l'on se sent floué par les années perdues.Alors, vraiment,avec le temps on n'aime plus.És amb el temps,és amb el temps que tot se'n va,i oblidem el semblant com oblidem la veu.Al cor quan ja no bat, no val l'esforç d'anarbuscar més lluny, cal deixar fer i està molt bé.És amb el temps,és amb el temps que tot se'n va,l'altre que sota un xàfec hem buscat pels ravals,l'altre que hem intuït al tombant d'un esguard,enmig dels mots, potser entre línies, sota el velljurament maquillat que se'n va a fer la nit.Quan passa el temps tot s'esvaeix.És amb el temps,és amb el temps que tot se'n va,i els més tendres records ja no volen dir res.A can tria i remena, a la secció de la mort,m'hi trobareu quan la tendresa sola se'n va.És amb el temps,és amb el temps que tot se'n va,l'altre a qui fèiem cas sols per un refredat,l'altre a qui vàrem donar vent i joies i sang,per qui et venies l'ànima a baix preu,per qui t'arrossegaves com s'arrossega un gos,bandarra.És amb el temps que tot va bé.És amb el temps,és amb el temps que tot se'n va,i oblidem les passions i les veus han callat,les que et deien fluixet aquells mots tan banals:"No tornis massa tard, que no t'agafi fred."És amb el temps,és amb el temps que tot se'n va,i et sents vell i cansat com un cavall cruixiti et sents ert i glaçat en un llit trist d'atzar,i et sents potser molt sol però tranquil,i sents que els anys perduts lentament t'han robat.És amb el temps,és amb el temps, que tot se'n va.