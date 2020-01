Foto: promocional

De veritat és l'avançament del nou disc de Blaumut, 0001, que es publicarà el 14 de febrer i que parlarà de la necessitat de retrobar-nos amb la nostra essència. Aquest primer videoclip ha estat dirigit per Guillem Roma i s'ha rodat a Pals.A l’altra banda del mirallalgú respira un bri d’oxigen que he oblidat,mentre travesso amb un botóel trau al coll d’una camisa de cotó.M’agrada veure que el matí segueix sonanta la finestra i en programació constant.No dic que no.Soc tripulant del pal major,d’alguna passa que m’albira l’horitzó.Saps que la son fa olor de pa?I a una estació la pressa viatja amb cert retard.Tinc punts de llibre per fixar-me el pensament.Soc el costum d’un animal de cos presenti encara penso la raó concreta del meu dia.De veritat són els motius que vam sopar,de mentida, un got de plàstic a la mà.Jo et prometo que no crec en tot això.De veritat, que jo només respiro dins d’una cançó.Diminutius per fer menys mala les estrofes de la premsa elemental.Qui renta els draps si mai no plou?Va ser primer la solitud o potser l’ou?I de ben cert que posaria els peus al riu,però està prohibit dins d’un sistema productiu.I encara busco la raó concreta del meu dia.De veritat són els motius que vam sopar,de mentida, un got de plàstic a la mà.Jo et prometo que no crec en tot això.De veritat, que jo només respiro dins d’una cançó.De veritat són els motius que vam sopar,de mentida, un got de plàstic a la mà.Jo et prometo que no crec en tot això.De veritat, que jo només respiro dins d’una cançó.