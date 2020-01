La cançó Singin' in the Rain va ser escrita per Arthur Freed, musicada per Nacio Herb Brown i va ser publicada el 1929. El 1952 va formar part de la pel·lícula, dirigida per Gene Kelly i Stanley Donen, que es batejaria amb el mateix nom.I'm singing in the rainJust singin' in the rainWhat a glorious feelingI'm happy againI'm laughing at cloudsSo dark up aboveThe sun's in my heartAnd I'm ready for loveLet the stormy clouds chaseEveryone from the placeCome on with the rainI've a smile on my faceI walk down the laneWith a happy refrainJust singin', singin' in the rainDancing in the rainI'm happy againI'm singin' and dancing in the rainI'm dancing and singin' in the rain