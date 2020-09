Wolfgang Amadeus Mozart va néixer el 27 de gener del 1756 a Salzburg i va morir el 5 de desembre del 1791 a Viena. El compositor, un dels més coneguts i destacats de la història de la música occidental, va tocar tots els gèneres musicals de la seva època i, malgrat que va morir amb només 35 anys, va deixar un amplíssim catàleg de composicions.Una de les seves òperes més celebrades és La flauta màgica, i un dels seus fragments més coneguts és l'ària Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (La venjança de l'infern bull al meu cor), més coneguda com a l'Ària de la reina de la nit. Recordem el compositor gaudint de la interpretació que en va fer la soprano Diana Damrau per al muntatge que es va representar a The Royal Opera House.

Retrat de Wolfgang Amadeus Mozart realitzat per Barbara Krafft, 1819. Foto: Viquipèdia / Wikimedia Commons